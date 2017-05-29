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Регулярный авиарейс между Читой и китайским городом Маньчжурия появится летом

Экономика и бизнес Транспорт
29 мая, 11:37 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Участники переговоров о возобновлении этого авиасообщения обсудили возможность субсидирования китайской стороной авиаперевозок на маршруте для уменьшения стоимости билетов и увеличения пассажиропотока

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ЧИТА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Регулярное авиасообщение между Читой и городом Маньчжурия на севере Китая откроется летом, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства территориального развития Забайкальского края.

"Приняты решения о возобновлении ориентировочно с июля регулярных пассажирских перевозок по авиамаршруту Чита - Маньчжурия - Чита. Полеты планируется осуществлять воздушными судами авиакомпании "ИрАэро", - сказали в пресс-службе.

Участники переговоров о возобновлении этого авиасообщения обсудили возможность субсидирования китайской стороной авиаперевозок на маршруте для уменьшения стоимости билетов и увеличения пассажиропотока.

Ранее в мае губернатор края Наталья Жданова и председатель автономного района Внутренняя Монголия (КНР) Бу Сяолинь договорились об открытии авиарейса между Читой и городом Хайлар на севере Китая. Полеты по этому маршруту авиакомпания AirChina начнет выполнять с середины июня.

Маньчжурия - город в Китае, находится в 4 км от границы с Россией и в 6 км от Забайкальска - крупнейшего пограничного пункта пропуска на российско-китайской границе.

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