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Первый на Камчатке рыбный терминал в преддверии лососевой путины удвоил мощности

Экономика и бизнес Транспорт
29 мая, 10:09 UTC+3

Возможности комплекса в настоящее время позволяют единовременно обрабатывать более 8 тысяч тонн рыбопродукции

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Первый на Камчатке рыбный терминал "Альянс- Камчатка" в преддверии лососевой путины, которая официально стартует на полуострове 1 июня, вдвое нарастил мощности контейнерного терминала в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба терминала со ссылкой на представителя "Альянс-Камчатки" Ивана Капралова.

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"В морском торговом порту мы провели модернизацию, увеличили мощности контейнерного терминала в два раза. То есть сегодня терминал имеет возможность единовременного размещения и подключения более 400 рефрижераторных контейнеров (было 200 контейнеров - прим. ТАСС) - это более 8 тысяч тонн рыбопродукции единовременно. Кроме того, один членов "Альянс-Камчатка", компания "Камчатское морское пароходство", вдвое увеличило количество контейнеров, закупив еще 500 штук", - сказал Иван Капралов.

В первый рыбный терминал объединились пять крупных предприятий: "Камчатское морское пароходство", "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", "Хладокомбинат", "РефКАМФлот", "Автоагентство-НАВИ". В оперативном управлении и в собственности у них находятся: 8 современных универсальных пароходов общим дедвейтом более 90 тысяч тонн, 12 рефрижераторных судов, которые доставляют рыбопродукцию из районов промысла.

"Камчатское морское пароходство" заключило договоры о стратегическом партнерстве с глобальным контейнерным перевозчиком CMA CGM Group и с крупнейшим в России производственно-складским комплексом "Терминал Селятино" в Московской области", - добавил Капралов.

Первый рыбный терминал "Альянс-Камчатка", который обеспечит полный комплекс услуг для рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, создан в Камчатском крае весной 2017 года. Комплекс предоставляет услуги по концентрации, доставке, хранению, перевалке, подготовке и отправке рыбопродукции во Владивосток для последующей доставки в центральные регионы России, а также в порты Японии, Кореи, Китая, США и Европы.

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