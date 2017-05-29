СМИ: аэропорт Толмачево может реконструировать аэродромный комплекс за свой счет

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Министр транспорта Максим Соколов предложил реконструировать аэродромный комплекс новосибирского аэропорта Толмачево в рамках государственно-частного партнерства, сообщает "Коммерсантъ".

"По реконструкции аэродрома - сейчас в ФЦП до 2020 года этого объекта нет в результате секвестра. Но можно продумать вопрос государственно-частного партнерства, когда вы выполняете финансирование свое, банковское в этот проект, а мы с учетом стоимости этого финансирования рассчитываемся с вами за счет средств следующей ФЦП, которая сейчас формируется после 2020 года. То есть, вы выполняете работы опережающими темпами, государство с вами рассчитывается - рисков здесь не вижу, законодательство это позволяет", - цитирует "Ъ" главу Минтранса.

В октябре прошлого года пресс-служба аэропорта Толмачево сообщала, что федеральное финансирование реконструкции аэродромного комплекса новосибирского аэропорта Толмачево перенесено на период после 2018 года. Общая стоимость реконструкции - 8,1 млрд руб., окончание работ планировалось на 2020 год. Изначально приступить к реконструкции аэродромного комплекса планировалось в конце 2014 года, затем в 2015 году.

Проект реконструкции аэродромного комплекса был разработан ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект" в 2014-2015 годах по заказу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". В июле 2015 года проект получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России". Проектом предусмотрено развитие летной зоны ВПП-2 со строительством рулежных дорожек и других объектов инфраструктуры, реконструкцию западной части летной зоны ВПП-1 со строительством пассажирского и грузового перронов, новой аварийно-спасательной станции и оснащением аэродромных объектов техническими средствами охраны и пр.

Толмачево - крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров в час. Аэропорт связан регулярными рейсами с крупнейшими городами России, населенными пунктами Сибири, а также Болгарией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами.

В 2016 году аэропорт Толмачево обслужил около 4,1 млн пассажиров (+10,6% к 2015 году), 21,8 тыс. самолето-вылетов (+4,9%), обработал 24,8 тыс. тонн груза и почты (+4,9%).