Чилингаров и бывший топ-менеджер ГПБ Гришанков не войдут в совет директоров "Транснефти"

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ПСКОВ, 29 мая. /ТАСС/. Два участника действующего совета директоров АК "Транснефть" - исследователь Арктики Артур Чилингаров и бывший первый вице-президент Газпромбанка Михаил Гришанков - не вошли в предварительный список кандидатов совета директоров из-за смены работы. Об этом сообщил журналистам глава АК "Транснефть" Николай Токарев.
"Дело в том, что Артур Николаевич Чилингаров сейчас избран в парламент, поэтому освободилось место. И перешел на работу в Каспийский трубопроводный консорциум Михаил Игнатьевич Гришанков. Поэтому эти два места они будут замещены другими кандидатами, но какими - пока но смысла это обсуждать, потому что это неофициально", - сказал Токарев.
Он добавил, что до компании в предварительном порядке доведен список кандидатов в совет директоров, которые будут избраны в совет решением акционеров на годовом собрании.
"Но, по-моему, из администрации президента он (список кандидатов в совет - прим. ред.) еще не вышел официально. Поэтому я бы не хотел сейчас предугадывать события, все может измениться в последний момент", - сказал Токарев.
Гришанков в августе 2016 года перешел на пост заместителя генерального директора АО "КТК-Р" по связям с правительством РФ.
Также Токарев сообщил, что "Транснефть" ещё не получала директиву по дивидендам за 2016 год. "Директиву я пока не видел, но такое решение (о направлении компанией на дивиденды за прошлый год 60 млрд руб. - прим. ред.) мне известно. Поживем - посмотрим, в ближайшее время все встанет на свои места", - добавил он.
Ранее сообщалось, что совет директоров "Транснефти" 30 мая обсудит вопрос о дивидендах за прошлый год.