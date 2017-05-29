Назначен новый директор филиала "РЖД Логистика" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика", крупнейший на территории России и СНГ мультимодальный логистический оператор, назначило на должность директора филиала компании в Санкт-Петербурге Федора Ларионова, сообщает пресс-служба оператора.

Новый глава филиала в период с 1997 по 2017 год работал на руководящих должностях транспортных компаний "Евросиб СПб", "Даэр", "Нурминен Лоджистикс" и ТОО "ПГК - Центральная Азия".

Согласно сообщению, Ларионов сосредоточит усилия на работе по улучшению качества оказываемых представительством комплексных логистических услуг и внедрению новых сервисов, а также на укреплении взаимодействия с текущими клиентами в Северо-Западном регионе и привлечении новых.

АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.