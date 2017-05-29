Назначен новый директор филиала "РЖД Логистика" в Санкт-Петербурге

Рябинский: Дрозд может вернуться в бокс после травмыСпорт 29 мая, 13:42
Миранчук: сборная РФ по футболу в матче с любым соперником отталкивается от своей игрыСпорт 29 мая, 13:39
Критиковавший "Тангейзер" митрополит Тихон призвал уважать чувства верующих и атеистовСибирь 29 мая, 13:37
Усманов пообещал iPhone авторам лучших пародий на видеообращения к НавальномуОбщество 29 мая, 13:31
В ближайшие сутки в Москве ожидается грозовой дождь с градомМосква 29 мая, 13:26
Рябинский заявил, что его функции в компании "Мир бокса" будет выполнять КорниловСпорт 29 мая, 13:25
Захарова: власти Черногории ищут "русский след", чтобы оправдать вступление в НАТОПолитика 29 мая, 13:20
Яременко: слабый уровень соперников отразился на мотивации волейболистов в отборе к ЧМСпорт 29 мая, 13:18
Циклоны вновь обеспечат в Москве неустойчивую погоду в начале летаОбщество 29 мая, 13:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика", крупнейший на территории России и СНГ мультимодальный логистический оператор, назначило на должность директора филиала компании в Санкт-Петербурге Федора Ларионова, сообщает пресс-служба оператора.
Новый глава филиала в период с 1997 по 2017 год работал на руководящих должностях транспортных компаний "Евросиб СПб", "Даэр", "Нурминен Лоджистикс" и ТОО "ПГК - Центральная Азия".
Согласно сообщению, Ларионов сосредоточит усилия на работе по улучшению качества оказываемых представительством комплексных логистических услуг и внедрению новых сервисов, а также на укреплении взаимодействия с текущими клиентами в Северо-Западном регионе и привлечении новых.
АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.