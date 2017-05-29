Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Частота авиарейсов между Брянском и Санкт-Петербургом будет увеличена до трех в неделю

Экономика и бизнес Транспорт
29 мая, 13:08 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 29, мая. /ТАСС

Новый рейс будет выполняться по пятницам. В настоящее время вылеты проходят по средам и воскресеньям

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЯНСК, 29 мая. /ТАСС/. Частота рейсов авиакомпании S7 между Брянском и Санкт-Петербургом будет увеличена. Как сообщили ТАСС в правительстве Брянской области в понедельник, с целью улучшения транспортного сообщения и удобства пассажиров с начала июля будет открыт третий еженедельный авиарейс.

Также сейчас прорабатывается вопрос об открытии рейсов из Брянска в Москву.

"С начала июля авиакомпания S7 начнет совершать дополнительный рейс между Брянском и Санкт Петербургом, и таким образом еженедельно будет осуществляться три рейса в обоих направлениях", - сказали в администрации.

Новый рейс будет выполняться по пятницам. В настоящее время вылеты проходят по средам и воскресеньям. Нововведение позволит жителям брянского региона отправляться в Санкт-Петербург на выходные дни, более гибко выбирать график перелетов, что улучшит транспортное сообщение брянского региона и северной столицы. С начала мая вылеты авиакомпании S7 из Брянска в Санкт-Петербург начались на самолетах Airbus А-319, вмещающие 144 пассажира, с июля эти воздушные суда будут заменены на Embraer 170-LR вместимостью 87 кресел.

В 2016 году полеты из Брянска в Санкт-Петербург совершала авиакомпания "Псков-Авиа", в конце года по разным причинам ее работа приостановилось. Как ожидается, теперь рейсы будут совершаться круглогодично.

"Авиакомпания S7" ("Сибирь") входит в "Группу компаний С7" (S7 Group), которая обслуживает более 80 авиационных пассажирских направлений, из них половина - по России, на долю группы приходится 15% всех пассажирских перевозок гражданской авиации РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
2
Дерипаска назвал ложью сообщения о его просьбе об иммунитете в обмен на показания в США
3
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
4
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
5
СБУ проводит проверки в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама