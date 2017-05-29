Частота авиарейсов между Брянском и Санкт-Петербургом будет увеличена до трех в неделю

БРЯНСК, 29 мая. /ТАСС/. Частота рейсов авиакомпании S7 между Брянском и Санкт-Петербургом будет увеличена. Как сообщили ТАСС в правительстве Брянской области в понедельник, с целью улучшения транспортного сообщения и удобства пассажиров с начала июля будет открыт третий еженедельный авиарейс.

Также сейчас прорабатывается вопрос об открытии рейсов из Брянска в Москву.

"С начала июля авиакомпания S7 начнет совершать дополнительный рейс между Брянском и Санкт Петербургом, и таким образом еженедельно будет осуществляться три рейса в обоих направлениях", - сказали в администрации.

Новый рейс будет выполняться по пятницам. В настоящее время вылеты проходят по средам и воскресеньям. Нововведение позволит жителям брянского региона отправляться в Санкт-Петербург на выходные дни, более гибко выбирать график перелетов, что улучшит транспортное сообщение брянского региона и северной столицы. С начала мая вылеты авиакомпании S7 из Брянска в Санкт-Петербург начались на самолетах Airbus А-319, вмещающие 144 пассажира, с июля эти воздушные суда будут заменены на Embraer 170-LR вместимостью 87 кресел.

В 2016 году полеты из Брянска в Санкт-Петербург совершала авиакомпания "Псков-Авиа", в конце года по разным причинам ее работа приостановилось. Как ожидается, теперь рейсы будут совершаться круглогодично.

"Авиакомпания S7" ("Сибирь") входит в "Группу компаний С7" (S7 Group), которая обслуживает более 80 авиационных пассажирских направлений, из них половина - по России, на долю группы приходится 15% всех пассажирских перевозок гражданской авиации РФ.