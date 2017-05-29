Выручка подконтрольной РЖД Gefco в 2016 г. увеличилась на 1,3% - до 4,2 млрд евро

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Выручка группы Gefco - подконтрольного ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) логистического оператора - в 2016 году увеличилась на 1,3% по сравнению с 2015 годом и составила 4,2 млрд евро. Об этом говорится в сообщении Gefco.

Показатель EBITDA вырос на 32,1% - до 172,8 млн евро. Этому способствовало устойчивое развитие европейского автомобильного рынка, а также фокусирование на целевых клиентах, отмечает компания.

"Столь значительное увеличение рентабельности является результатом оптимизации управления закупками и усилий по снижению постоянных затрат. Это происходит в рамках инициированного в середине 2014 года плана сокращения затрат наряду с бизнес-моделью "без активов", - поясняется в сообщении.

В 2016 году группа Gefco завершила сделку по приобретению нидерландской транспортно-экспедиторской компании IJS Global. Покупка компании, представленной в 16 странах, позволило Gefco начать работу в Китае и Юго- Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии и США. Такая географическая экспансия позволила увеличить число дочерних компаний до 44.

Международный логистический оператор Gefco присутствует в 150 странах мира. Основными клиентами компании являются ведущие автопроизводители и промышленные предприятия: Peugeot Citroen, GM, L'Oreal, Siemens, Bosch, IKEA, Henkel, Procter & Gamble.

РЖД в 2012 году приобрели 75% Gefco за 800 млн евро. Бывший собственник этого пакета - Peugeot Citroen - остается владельцем 25% акций.