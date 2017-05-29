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Мурманское морское пароходство приобрело сухогруз для экспортных рейсов

Экономика и бизнес Транспорт
29 мая, 14:06 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 29, мая. /ТАСС

Балкерный флот пароходства занят в основном в доставке из российских портов в Европу апатита и железорудного концентрата

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МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Мурманское морское пароходство (ММП) купило сухогруз для использования на международных перевозках. Как сообщили в пресс-службе ММП, новому судну присвоено имя "Иван Лопатин" в честь одного из бывших руководителей пароходства.

"Мурманское морское пароходство завершило сделку по покупке очередного теплохода", - сообщили в компании.

Морской многоцелевой балкер станет одним из крупнейших в отечественных судоходных компаниях - его длина - 179,5 м, ширина - 27,7 м, дедвейт - свыше 33 тыс. тонн. Судно предназначено для перевозки навалочных и генеральных грузов. Год постройки - 2010 г. Сумма сделки не называется.

Однотипное судно "Всеволод Белецкий" было приобретено компанией в апреле этого года. Годом ранее пароходство купило еще два сухогруза, они стали первыми его приобретениями за долгое время.

Новый балкер "Иван Лопатин" планируется использовать для перевозок на международных направлениях. Как сообщали ранее ТАСС в компании, балкерный флот пароходства занят в основном в доставке из российских портов в Европу апатита и железорудного концентрата.

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