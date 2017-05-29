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Индекс SCFI на транстихоокеанском направлении продолжает снижаться

Экономика и бизнес Транспорт
29 мая, 14:56 UTC+3

Значение индекса SCFI на порты западного побережья США сократилось на 3,5%, до $1264 за FEU

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© AP Photo/Shizuo Kambayashi

ШАНХАЙ, 29 мая /ТАСС/. Спотовые ставки на ключевых маршрутах контейнерных перевозок из Азии в Европу и страны Ближнего Востока возобновили рост на прошедшей неделе, в то время как стоимость перевозки контейнеров в США продолжила падать.

Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) на порты северной Европы выросло по состоянию на конец прошлой недели на 5,7%, до $977 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера), индекс ставок на порты Средиземного моря увеличился на 3,4%, до $945 за TEU.

Значение индекса SCFI на порты западного побережья США сократилось на 3,5%, до $1264 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), ставки в направлении портов восточного побережья упали за неделю на 3%, до $2229 за FEU.

Стоимость доставки контейнера из Китая в порты Персидского залива выросла на 6,3% и составляет сейчас $764 за TEU.

По мнению аналитиков Drewry, ставки на перевозки на всех магистральных направлениях возобновят рост в следующем месяце после запланированного на 1 июня введения надбавок.

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