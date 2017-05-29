"Роснефть" изучает возможность бункеровки судов в испанском порту

ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. "Роснефть" прорабатывает проект по бункеровке судов в испанском порту Альхесирас, говорится в материалах к предстоящей в понедельник встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с представителями испанского бизнеса.

"Новым перспективным направлением может стать прорабатываемая в настоящее время возможность развития проекта ПАО "НК "Роснефть" в сфере бункеровки судов в испанском порту Альхесирас", - сообщается в документах.

В материалах отмечается, что в сфере энергетики наиболее значимыми проектами между компаниями РФ и Испании являются: совместное предприятие 000 "НК Альянс" и "Репсоль" по геологоразведке и добыче нефти и газа в Ханты-Мансийском автономном округе ($840 млн), строительство испанской компанией "Текникас Реунидас" комплекса глубокой переработки вакуумного газойля на площадке "Лукойл-Волгограднефтепереработка" ($1,4 млрд), совместная эксплуатация "Лукойлjv" и испанской "Меройл" нефтеналивного терминала в порту Барселоны (50 млн евро), строительство компанией "Ибердрола" по заказу ПАО "Русгидро" распределительной подстанции в рамках ^комплекса Боткинской ГЭС (32 млн евро), поставки ОАО "Техснабэкспорт" товаров ядерного топливного цикла для испанских АЭС.

Согласно материалам, на 1 января 2016 г. объем накопленных прямых инвестиций в Россию из Испании составил $196 млн, из России в Испанию - $6,2 млрд. Испанские инвестиции в России сконцентрированы в отраслях добычи нефти и газа, производства металлов, оказания услуг в сфере добычи полезных ископаемых и производства электрооборудования, в то время как российские, главным образом, в строительстве жилых зданий и в секторе недвижимости.