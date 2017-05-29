Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" изучает возможность бункеровки судов в испанском порту

Экономика и бизнес Транспорт
29 мая, 16:18 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 29, мая. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. "Роснефть" прорабатывает проект по бункеровке судов в испанском порту Альхесирас, говорится в материалах к предстоящей в понедельник встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с представителями испанского бизнеса.

"Новым перспективным направлением может стать прорабатываемая в настоящее время возможность развития проекта ПАО "НК "Роснефть" в сфере бункеровки судов в испанском порту Альхесирас", - сообщается в документах.

В материалах отмечается, что в сфере энергетики наиболее значимыми проектами между компаниями РФ и Испании являются: совместное предприятие 000 "НК Альянс" и "Репсоль" по геологоразведке и добыче нефти и газа в Ханты-Мансийском автономном округе ($840 млн), строительство испанской компанией "Текникас Реунидас" комплекса глубокой переработки вакуумного газойля на площадке "Лукойл-Волгограднефтепереработка" ($1,4 млрд), совместная эксплуатация "Лукойлjv" и испанской "Меройл" нефтеналивного терминала в порту Барселоны (50 млн евро), строительство компанией "Ибердрола" по заказу ПАО "Русгидро" распределительной подстанции в рамках ^комплекса Боткинской ГЭС (32 млн евро), поставки ОАО "Техснабэкспорт" товаров ядерного топливного цикла для испанских АЭС.

Согласно материалам, на 1 января 2016 г. объем накопленных прямых инвестиций в Россию из Испании составил $196 млн, из России в Испанию - $6,2 млрд. Испанские инвестиции в России сконцентрированы в отраслях добычи нефти и газа, производства металлов, оказания услуг в сфере добычи полезных ископаемых и производства электрооборудования, в то время как российские, главным образом, в строительстве жилых зданий и в секторе недвижимости.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
2
Путин и Макрон проводят в Версале свою первую встречу
3
Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов Москвы
4
Песков: история с задержанием мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов
5
Суд в Москве признал экстремистской книгу экс-полпреда на Сахалине
6
Стоматолога в Петербурге подозревают в удалении 22 здоровых зубов у пациентки
7
Матвиенко: "Десятилетие детства" станет продолжением стратегии действий в интересах детей
Темы дня
Загрузка...
Реклама