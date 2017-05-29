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ФГК до конца года снижает стоимость перевозки минудобрений по России на 5%

Экономика и бизнес Транспорт
29 мая, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Снижение транспортной составляющей для участников одной из ведущих отраслей промышленности будет стимулировать рост объемов перевозок и способствовать увеличению ФГК и РЖД

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, входит в ОАО "РЖД") и Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области обеспечения перевозок минеральных удобрений российским заказчикам. В соответствии с соглашением, ФГК с 1 июня и до конца 2017 года на 5% снизит стоимость услуг по предоставлению вагонов для перевозки минеральных удобрений на территории РФ, говорится в сообщении ФГК.

"Снижение транспортной составляющей для участников одной из ведущих отраслей промышленности будет стимулировать рост объемов перевозок и способствовать увеличению, как доходов клиентов, так и ФГК, и РЖД", - отметил генеральный директор ФГК Алексей Тайчер.

В свою очередь исполнительный директор РАПУ Игорь Калужский подчеркнул, что соглашение позволит увеличить объем потребления минеральных удобрений отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями.

АО "Федеральная грузовая компания" создано в 2010 году, является дочерним предприятием ОАО "РЖД" и одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России.

Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем перевозок в 2016 году составил 187 млн тонн (рост на 13% к 2015 году). ФГК управляет около 152,5 тыс. единицами подвижного состава.

Российская ассоциация производителей удобрений учреждена крупнейшими российскими производителями минеральных удобрений. Компании - члены ассоциации и предприятия, входящие в холдинги данных компаний, являются поставщиками более 90% от всего объема внутреннего российского рынка минеральных удобрений.

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