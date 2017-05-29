Авиакомпания Atlasglobal откроет со 2 июня регулярные рейсы из Краснодара в Стамбул

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КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Турецкий авиаперевозчик Atlasglobal впервые откроет регулярные рейсы по маршруту Краснодар-Стамбул со 2 июня, сообщили в понедельник в пресс-службе управляющей аэропортами Кубани компании "Базэл Аэро".
"2 июня 2017 года из международного аэропорта Краснодар турецкая авиакомпания Atlasglobal впервые открывает прямые рейсы в Стамбул (аэропорт имени Ататюрка). Полеты будут выполняться с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus А320", - говорится в сообщении.
Краснодар вошел в список 10 городов России, из которых авиакомпания Atlasglobal открывает в 2017 году свою полетную программу. Компания предлагает прямые перелеты в Стамбул, а также стыковочные рейсы из Стамбула в города Европы: Амстердам, Гамбург, Дюссельдорф, Лондон, Милан, Париж и другие.
Из аэропорта Краснодар в Стамбул ежедневные рейсы уже выполняет турецкий перевозчик Pegasus. Столица Кубани связана авиасообщением с такими турецкими городами, как Анталья, Даламан, Самсун и Стамбул. По данным "Базэл Аэро", также планируется открытие рейсов в Аланью.