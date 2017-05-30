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Назначен новый начальник Северной железной дороги

Экономика и бизнес Транспорт
30 мая, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Ранее Валерий Танаев работал главным инженером Октябрьской железной дороги

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Руководителем Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД) назначен Валерий Танаев, ранее занимавший пост главного инженера Октябрьской железной дороги, сообщается в пресс-релизе РЖД.

"Опыт (Валерия Танаева - прим. ТАСС) поможет обеспечить преемственность в развитии Северной железной дороги и вывести ее на новый уровень эффективности", - отметил глава РЖД Олег Белозеров, представляя нового начальника СЖД.

Белозеров также отметил, что Северная железная дорога остается одним из ключевых звеньев сети РЖД на направлении Кузбасс - Северо-Запад. Стратегическое развитие дороги и регионов связано с природными ресурсами Севера России, перспективы освоения которых, по его словам, во многом будет определять строительство Северного широтного хода.

Валерий Танаев начал работу в железнодорожной сфере с 1986 года в должности помощника машиниста тепловоза в Кемеровской железной дороги. Затем работал машинистом тепловоза, машинистом-инструктором локомотивных бригад, главным инженером, а позже начальником Новокузнецкого пассажирского вагонного депо, начальником локомотивного депо Новосибирск Западно-Сибирской железной дороги, главным инженером Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги, заместителем начальника Западно-Сибирской, а затем Октябрьской железной дороги по локомотивному и вагонному хозяйствам, главным инженером Северо-Кавказской магистрали.

В 2009 году он был назначен заместителем начальника Октябрьской железной дороги - главным ревизором по безопасности движения поездов. В июне 2011 года - начальником Октябрьской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

В 2013-2017 гг. работал главным инженером Октябрьской железной дороги.

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