Румынские авиадиспетчеры проводят забастовку

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БУХАРЕСТ, 30 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Румынские авиационные диспетчеры национальной компании ROMATSA начали во вторник общую забастовку, сообщило агентство Agerpres.
"В столичном аэропорту имени Анри Коандэ отменены лишь 6 рейсов одной бюджетной компании, остальные полеты будут совершены в обычном режиме или с опозданиями", - сообщил представитель национальной компании "Бухарестские аэропорты" Валентин Иордаке. В обычный день в главном столичном аэропорту совершается в среднем 150 взлетов и столько же посадок.
Забастовка была объявлена после провала переговоров представителей профсоюза ROMATSA и минтранспорта. Требования диспетчеров связаны как с оплатой труда, так и с менеджментом компании, который они считают неудовлетворительным. Между тем, согласно прессе, зарплаты воздушных диспетчеров - самые высокие в Румынии и составляют в среднем 21 тысячу леев (почти 5 тысяч евро) в месяц.
Администрация ROMATSA потребовала признать забастовку незаконной, суд вынесет решение в течение сегодняшнего дня. Хотя забастовка бессрочная, представители профсоюза дают понять, что практически она может продолжаться всего несколько часов.
Министр транспорта Рэзван Кук заверил, что ROMATSA не угрожает банкротство, и проблем с безопасностью пассажиров нет. Согласно румынскому законодательству, даже в условиях забастовки в стране должна поддерживаться треть воздушного сообщения.