"Ростерминалуголь" отгрузил 9 млн тонн угля с начала 2017 года

Электровоз "Гранит" получил сертификат Таможенного союзаТранспорт 30 мая, 14:04
Первопроходцы и пионеры: Россия и США готовы сотрудничать в рамках "Диалога Форт Росс"Северо-Запад 30 мая, 14:00
Аэропорт Домодедово улучшил систему безопасности на входе в зданиеМосква 30 мая, 13:54
Колобков выступил с докладом перед сенаторами Совета ФедерацииСпорт 30 мая, 13:52
Росприроднадзор подал иск к Омскому НПЗ из-за выбросов в мартеСибирь 30 мая, 13:43
Российский паралимпиец Сычев дисквалифицирован на два года за допингСпорт 30 мая, 13:42
Абэ: диалог с КНДР ради диалога не имеет смыслаМеждународная панорама 30 мая, 13:41
ФК "Балтика" подпишет новый контракт с главным тренером Черевченко по схеме "1+1"Спорт 30 мая, 13:39
Футболист Тошич сообщил, что близок к продлению контракта с ЦСКАСпорт 30 мая, 13:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УСТЬ-ЛУГА, 30 мая./ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленобласть) отгрузило 9 млн тонн угля с начала года, что больше результата за аналогичный период прошлого года на 41%. В 2016 году аналогичный показатель был достигнут 20 июля, сообщает пресс-служба компании.
"Девятимиллионная тонна вошла в судовую партию теплохода "Plainpalais" (тип - Panamax)", - говорится в сообщении. Всего на судно погрузили свыше 71 тыс. тонн угля.
Всего, по данным компании, этот балкер стал 30 по счету на терминале за месяц и 138 - с начала года.
За сутки, с 9 утра 29 мая до 9 утра 30 мая, на терминале был выгружен 1161 вагон, отмечается в сообщении. Предыдущий рекорд был зафиксирован 10 мая 2017 года - 1148 вагонов за сутки.
АО "Ростерминалуголь" - стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания". По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России