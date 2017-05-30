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"Ростерминалуголь" отгрузил 9 млн тонн угля с начала 2017 года

Экономика и бизнес Транспорт
30 мая, 12:58 UTC+3

По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России

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© Вадим Жернов/ТАСС, архив

УСТЬ-ЛУГА, 30 мая./ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленобласть) отгрузило 9 млн тонн угля с начала года, что больше результата за аналогичный период прошлого года на 41%. В 2016 году аналогичный показатель был достигнут 20 июля, сообщает пресс-служба компании.

"Девятимиллионная тонна вошла в судовую партию теплохода "Plainpalais" (тип - Panamax)", - говорится в сообщении. Всего на судно погрузили свыше 71 тыс. тонн угля.

Всего, по данным компании, этот балкер стал 30 по счету на терминале за месяц и 138 - с начала года.

За сутки, с 9 утра 29 мая до 9 утра 30 мая, на терминале был выгружен 1161 вагон, отмечается в сообщении. Предыдущий рекорд был зафиксирован 10 мая 2017 года - 1148 вагонов за сутки.

АО "Ростерминалуголь" - стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания". По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России

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