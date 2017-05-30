Между Москвой и Орлом будет курсировать новый "Дневной экспресс" с 20 июня

МОСКВА, 30 мая./ТАСС/. Новый скоростной поезд будет курсировать в период с 20 июня по 30 сентября по маршруту Орел - Москва, сообщается на сайте ОАО "РЖД".

Перевозчиком является АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество РЖД).

В составе поезда - семь вагонов.

Программа "Дневной экспресс" включает в себя ускоренные дневные поезда, сформированные из современных типов подвижного состав. Ее маршрутная сеть с 20 июня будет расширена до 98 поездов.