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Между Москвой и Орлом будет курсировать новый "Дневной экспресс" с 20 июня

Экономика и бизнес Транспорт
30 мая, 13:34 UTC+3

Перевозчиком является АО "Федеральная пассажирская компания"

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МОСКВА, 30 мая./ТАСС/. Новый скоростной поезд будет курсировать в период с 20 июня по 30 сентября по маршруту Орел - Москва, сообщается на сайте ОАО "РЖД".

Перевозчиком является АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество РЖД).

В составе поезда - семь вагонов.

Программа "Дневной экспресс" включает в себя ускоренные дневные поезда, сформированные из современных типов подвижного состав. Ее маршрутная сеть с 20 июня будет расширена до 98 поездов.

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