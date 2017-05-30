Авиакомпания "Ямал" в июне начнет полеты в Таджикистан и Киргизию из аэропорта Жуковский

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" в июне начнет выполнять регулярные рейсы в Душанбе и Худжанд (Таджикистан), а также в Бишкек и Ош (Киргизия) из подмосковного аэропорта Жуковский, сообщается на сайте аэропорта.
В частности, рейсы в столицу Таджикистана будут выполняться с 19 июня по понедельникам, четвергам и субботам, полеты в Худжанд стартуют с 21 июня с частотой три раза в неделю: среда, пятница, воскресенье.
С 20 июня в столицу Киргизии из Жуковского можно будет улететь по вторникам, средам и субботам. В этот же день стартуют и рейсы в Ош - они будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Все рейсы будут обслуживать самолеты Airbus А-320.
Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит, в основном, из самолетов Sukhoi Superjet-100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.