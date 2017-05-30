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Авиакомпания "Нордавиа - региональные авиалинии" запустила рейс из Челябинска в Петербург

Экономика и бизнес Транспорт
30 мая, 14:52 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 30, мая. /ТАСС

Время в пути составит три часа

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Нордавиа - региональные авиалинии" во вторник ввела рейс из Челябинска в Санкт-Петербург. Полеты по маршруту будут выполняться шесть дней в неделю, сообщила ТАСС представитель перевозчика Александра Матушкина.

"Сегодня утром в аэропорту Челябинска состоялось торжественное открытие рейса авиакомпании "Нордавиа - региональные авиалинии" из Челябинска в Санкт-Петербург. Полеты по маршруту запланированы до 28 октября с понедельника по субботу. Этот маршрут пользуется у пассажиров спросом", - сказала собеседница агентства.

По словам Матушкиной, на маршруте будут курсировать воздушные суда Boeing 737-500, вмещающие 135 пассажиров. Время в пути составит три часа.

Авиакомпания "Нордавиа - региональные авиалинии" выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 50 российских и зарубежных аэропортах, занимает ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо- Западе РФ. В парке авиакомпании девять реактивных пассажирских самолетов Boeing 737-500.

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