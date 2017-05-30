Bloomberg: DP World может выкупить у "Суммы" 20% акций Fesco

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Консорциум DP World и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) может выкупить у группы "Сумма" по меньшей мере 20% Fesco, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ни одна из упомянутых в публикации компаний не прокомментировала это сообщение.

Согласно опубликованным данным, сделка может быть закрыта в следующем месяце.

В сентябре прошлого года DP World и группа "Сумма", которой принадлежит 32,5% Fesco, подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий реализацию совместных проектов в сфере портовой, транспортной и логистической инфраструктуры. Прежде всего, как отмечалось в заявлении "Суммы", соглашение подразумевало проекты, связанные со строительством порта Зарубино в Приморье.

В январе прошлого года DP World и РФПИ создали совместное предприятие (80% и 20% соответственно) для реализации инвестиционных проектов по расширению транспортной инфраструктуры в России в объеме до $2 млрд.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. В ее состав входят 20 судов, Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) и терминал "Дальрефтранс", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Русская тройка", также в управлении группы находятся около 36 тыс. контейнеров. Головной компанией группы является ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП).

Затяжной кризис в глобальной индустрии контейнерных перевозок стал причиной финансовых проблем компании. Деятельность группы убыточна с 2014 года: тогда убыток составил 6,2 млрд руб., в следующем году - 11,5 млрд руб. Итоги за 2016 год до сих пор не опубликованы. Ранее в этом месяце компания сообщила, что публикация отчета по МСФО отложена из-за ведущихся переговоров по реструктуризации долга. С мая 2016 года группа пропустила уже несколько купонных выплат.