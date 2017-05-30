Контейнерооборот портов Прибалтики за 4 месяца 2017 г. вырос на 8,5%, до 361,3 тыс. TEU

РИГА, 30 мая./ТАСС/. Контейнерооборот портов стран Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) в январе-апреле 2017 года вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 361,32 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Данная информация содержится в сообщениях пресс-служб портов.

Рост контейнерооборота относительно января-апреля 2016 года в порту Лиепая достиг 66,1%, Рига - 15,2%, Таллин - 9%, Клайпеда - 2,2%.

Перевалка контейнеров в порту Клайпеда (Литва) за отчетный период составила 145,94 тыс. TEU, Рига (Латвия) - 142,72 тыс. TEU, Таллин (Эстония) - 71,36 тыс. TEU, Лиепая (Латвия) - 1,29 тыс. TEU. На долю перевалки контейнеров в порту Клайпеда приходится до 40,4% совокупного контейнерооборота, Рига - 39,5%.

По итогам 2016 года контейнерооборот портов Прибалтики составил 1,03 млн TEU. В том числе порт Клайпеда перевалил 443,31 тыс. TEU, Рига - 385,94 тыс. TEU.