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Власти Вологодской области направят почти 5 млрд рублей на содержание дорог

Экономика и бизнес Транспорт
30 мая, 16:47 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 30, мая. /ТАСС

В частности, за счет этих денег планируется завершить ввод в эксплуатацию после реконструкции 5,8 км автодороги Архангельск - Каргополь - Вытегра - Лодейное Поле - Санкт-Петербург

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ВОЛОГДА, 30 мая. /ТАСС/. Почти 5 млрд рублей будет направлено из дорожного фонда Вологодской области на содержание дорог в текущем году, сообщил заместитель губернатора региона Виталий Тушинов журналистам во вторник.

"Сумма у нас большая в этом году, это 4,9 млрд рублей, мы тратим их на то, чтобы содержать дороги в надлежащем состоянии", - сказал Тушинов.

В частности, по его словам, за счет этих денег планируется завершить ввод в эксплуатацию после реконструкции 5,8 км автодороги Архангельск - Каргополь - Вытегра - Лодейное Поле - Санкт-Петербург на участке Казаково - Вытегра. После этого ее передадут в федеральную собственность. После реконструкции планируют ввести в эксплуатацию участок автодороги Слуда - Афанасьевская протяженностью 0,1 км и мост через реку Кокшеньгу, а также завершить ремонт моста через реку Юг в Никольске. Также продолжатся работы по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги на Великий Устюг.

Он добавил, что власти планируют предоставить более 1 млрд рублей местным бюджетам на содержание дорог. "По снижению количества ДТП, количества погибших и раненых на дорогах, Вологодская область третий год подряд находится в списке лучших субъектов РФ", - отметил Тушинов.

Всего в Вологодской области более 28 тыс. км. дорог, из них протяженность федеральных трасс составляет 1 тыс. км. По протяженности дорог Вологодская область занимает 17 место среди всех регионов страны, уточнил Тушинов.

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