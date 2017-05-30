ФАС прекратила рассмотрение дела в отношении Туапсинского морского торгового порта

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила антимонопольное расследование в отношении АО "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП). Как сообщается в пресс-релизе ведомства, ФАС не нашла в действиях стивидора злоупотреблений доминирующим положением.

"Комиссия ФАС пришла к выводу, что, несмотря на отсутствие развитой конкуренции, Туапсинский морской торговый порт не злоупотреблял своим доминирующим положением. Мы также приняли во внимание то, что ТМТП активно инвестирует прибыль в инфраструктуру порта Туапсе, что привело к росту объемов перевалки - в настоящее время порт практически на 100% загружен грузами, поступающими по железной дороге", - цитирует пресс-служба слова председателя комиссии и заместителя руководителя ФАС Александра Редько.

Члены комиссии также отметили, что ТМТП предпринял значительные усилия по реализации поручений, данных президентом России, а также то, что установленные портом цены, оказались значительно ниже тарифов, установленных Новороссийским морским торговым портом (НМТП), который также осуществляет деятельность в Азово-Черноморском бассейне.

Антимонопольное расследование в отношении компаний, оказывающих услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов в морских портах Российской Федерации, началось в июне 2016 г. Основанием для возбуждения дел стали результаты исследования рынка стивидорных услуг, проведенные по поручению президента РФ и правительства РФ.

ФАС открыла производства против ряда стивидоров из-за высоких тарифов на услуги. Их фигурантами стали ПАО "Мурманский морской торговый порт", ПАО "Новороссийский морской торговый порт", "Первый контейнерный терминал", "Петролеспорт", ЗАО "Агросфера", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург", ООО "Восточная стивидорная компания", ООО "Приморский торговый порт" и АО "Туапсинский морской торговый порт".

ФАС вынесла предписание о возврате в бюджет дохода от монополистической деятельности в объеме 9,74 млрд руб. в отношении Новороссийского морского торгового порта (НМТП), который обжалует решение в суде.