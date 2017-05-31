"Трансконтейнер" в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза, до 1,1 млрд руб.

Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню без табака. ВидеотрансляцияОбщество 31 мая, 11:13
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин выкуривает пачку сигарет в деньОбщество 31 мая, 11:00
Выскочки из Лейпцига и прощание с легендами: яркие итоги футбольного сезона в ЕвропеСпорт 31 мая, 11:00
Карякин проведет сеанс одновременной игры для участников ПМЭФ-2017Спорт 31 мая, 10:57
Развод конных и пеших караулов в Кремле не состоится 3 июняОбщество 31 мая, 10:54
Авиакомпания "Аврора" будет осуществлять авиарейсы между южными Курилами и ЯпониейТранспорт 31 мая, 10:50
Сбербанк предоставил кредит на 4,2 млрд руб. на новый терминал в аэропорту КрасноярскаТранспорт 31 мая, 10:45
СМИ: КНДР готова к испытанию межконтинентальной ракетыМеждународная панорама 31 мая, 10:38
Авиация совершила более 200 вылетов в борьбе с шелкопрядом в Красноярском краеСибирь 31 мая, 10:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2017 года выросла в 2,4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 1,066 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка "Трансконтейнера" за отчетный период увеличилась на 27,2% и достигла 14,1 млрд рублей, показатель EBITDA вырос в 1,6 раза - до 2,1 млрд рублей.
Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, увеличилась на 30,9% в годовом выражении, до 6 млрд рублей. Рентабельность EBITDA в первом квартале 2017 г. составила 35,6% по сравнению с 28,4% годом ранее.
Основные финансовые показатели компании значительно улучшились на фоне продолжающегося роста российского рынка контейнерных перевозок и мероприятий по оптимизации контейнерной логистики и повышения эффективности использования подвижного состава, отмечается в сообщении.
По состоянию на 31 марта 2017 года активы компании составили 51,150 млрд руб., долг - 7,761 млрд руб., чистый долг (за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) - 2,245 млрд рублей. По сравнению с началом года чистый долг "Трансконтейнера" сократился на 36,5%.
"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.
ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.
Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.