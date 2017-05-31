В Саратовской области построят завод по производству комплектующих для желдороги

САРАТОВ, 31 мая. /ТАСС/. Завод по производству комплектующих для железной дороги (рельсовых скреплений) с общим объемом инвестиций в размере 500 млн руб. будет построен в Саратовской области до конца текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона Валерия Радаева.

"Инвестиционный проект АО "Фоссло Фастенинг Системс Рус" - это совместное российско-немецкое производство. Планируется, что монтаж оборудования на новой площадке в городе Энгельсе завершится в первом полугодии текущего года, ввод завода в эксплуатацию намечен на 3-й квартал 2017 года", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что площадка в Энгельсе стала первым производством концерна, созданным на территории России (основное предприятие концерна расположено в Германии, есть также производства в Америке и Китае - прим. ТАСС). В производстве планируется использовать местное сырье.

"Проектом предусмотрен максимальный объем выпуска - 9,5 млн клемм в год. На заводе будет создано 30 рабочих мест", - уточнили в ведомстве.