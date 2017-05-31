СМИ: ТЭПК и УК "Лидер" выступят основными инвесторами проекта желдороги на Элегест

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Тувинская энергетическая промышленная корпорация (ТЭПК) и управляющее активами пенсионных фондов ЗАО "Лидер" (УК "Лидер") выступят основными инвесторами строительства железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино стоимостью 192,4 млрд руб., сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо президента ОАО "РЖД" Олега Белозерова вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Дорога нужна для вывоза угля с Элегестского месторождения в Туве (запасы - около 1 млрд тонн) до БАМа. Партнеры инвестируют по 28,9 млрд руб., еще 134,6 млрд руб. планируется привлечь за счет инфраструктурных облигаций (организатор - УК "Лидер"). Общие инвестиции в Элегестский проект со строительством порта в Ванино и ГОКа на 15 млн тонн угольного концентрата в год оцениваются в 346,6 млрд руб., указывается в письме.

РЖД, как говорил "Ъ" Олег Белозеров в интервью 30 мая, планирует "в ближайшее время" заключить концессионное соглашение, войдя в проектную компанию АО "ТЭПК "Кызыл- Курагино" "на небольшую долю" и планирует стать подрядчиком и перевозчиком. По данным "Ъ", доля РЖД может составить 10 млн руб.

Рассмотреть участие РЖД в проекте правительству поручил 19 апреля президент РФ Владимир Путин.

Представитель Аркадия Дворковича сказала "Ъ", что вице-премьер "в целом приветствует взаимодействие и работу над концессионным соглашением". По данным источников "Ъ", знакомых с ходом переговоров, трехстороннее соглашение должно быть подписано в рамках ПМЭФ.