Через терминал "Ворота Арктики" на Ямале за год отгрузили почти 4,5 млн тонн нефти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" за первый год работы терминала "Ворота Арктики" в Карском море отгрузила почти 4,5 млн тонн нефти с Новопортовского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании "Газпромнефть-Ямал".

"Нефтеналивной терминал "Ворота Арктики", расположенный в Обской губе (Карское море - прим. ТАСС), отгрузил почти 4,5 млн тонн нефти с момента начала эксплуатации в мае 2016 года. Нефть сорта Novy Port по Северному морскому пути (СМП) была доставлена потребителям танкерами арктического класса, всего суда совершили более 200 рейсов. С запуском "Ворот Арктики" компания "Газпром нефть" увеличила показатели отгрузки нефти с Новопортовского месторождения в четыре раза", - уточнили в пресс-службе.

По данным компании, строительство уникального нефтеналивного терминала позволило приступить к промышленной разработке Новопортовского месторождения. "Отгрузка углеводородов осуществляется в круглогодичном режиме морским путем. В настоящее время нефть Novy Port помимо ранее задействованных судов доставляют потребителю пять новых танкеров класса Arc7, каждый вместимостью 42 тыс. тонн сырья", - добавили в пресс-службе.

По словам гендиректора "Газпромнефть-Ямал" Алексея Овечкина, "мощность терминала и ответственный подход коллектива к соблюдению правил охраны труда и техники безопасности напрямую влияют на рост добычи нефти на Новопортовском месторождении, что позволяет прогнозировать успешное выполнение плана в 6,3 млн тонн нефти в 2018 году".

В пресс-службе добавили, что для обеспечения своевременной транспортировки растущих объемов добываемого сырья по заказу компании началось строительство новейшего ледокольного флота. "На Выборгском судостроительном заводе завершается строительство двух многофункциональных судов - "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий". Они будут ходить под российским флагом и сопровождать танкеры в экстремальных ледовых условиях Обской губы", - уточнили в компании.

"Ворота Арктики"

"Ворота Арктики" - первый круглогодичный арктический терминал, построенный в акватории Обской губы в районе Мыса Каменного на Ямале для обеспечения транспортировки нефти морем, в том числе в экстремальных природно-климатических условиях. Речь идет о танкерной отправке нефти с Новопортовского месторождения, которое разрабатывает дочерняя компания "Газпром нефть".

Новопортовское - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа. Его извлекаемые запасы превышают 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа.

Месторождение расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры - в 250 км к северу от города Надым и в 30 км от побережья Обской губы. Новый сорт нефти, получивший название Novy Port, по своим свойствам относится к категории средней плотности. При этом он содержит меньше серы, чем российская смесь Urals.