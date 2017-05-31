Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Через терминал "Ворота Арктики" на Ямале за год отгрузили почти 4,5 млн тонн нефти

Экономика и бизнес Транспорт
31 мая, 10:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, мая. /ТАСС

Отгрузка углеводородов осуществляется в круглогодичном режиме морским путем

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" за первый год работы терминала "Ворота Арктики" в Карском море отгрузила почти 4,5 млн тонн нефти с Новопортовского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании "Газпромнефть-Ямал".

"Нефтеналивной терминал "Ворота Арктики", расположенный в Обской губе (Карское море - прим. ТАСС), отгрузил почти 4,5 млн тонн нефти с момента начала эксплуатации в мае 2016 года. Нефть сорта Novy Port по Северному морскому пути (СМП) была доставлена потребителям танкерами арктического класса, всего суда совершили более 200 рейсов. С запуском "Ворот Арктики" компания "Газпром нефть" увеличила показатели отгрузки нефти с Новопортовского месторождения в четыре раза", - уточнили в пресс-службе.

По данным компании, строительство уникального нефтеналивного терминала позволило приступить к промышленной разработке Новопортовского месторождения. "Отгрузка углеводородов осуществляется в круглогодичном режиме морским путем. В настоящее время нефть Novy Port помимо ранее задействованных судов доставляют потребителю пять новых танкеров класса Arc7, каждый вместимостью 42 тыс. тонн сырья", - добавили в пресс-службе.

По словам гендиректора "Газпромнефть-Ямал" Алексея Овечкина, "мощность терминала и ответственный подход коллектива к соблюдению правил охраны труда и техники безопасности напрямую влияют на рост добычи нефти на Новопортовском месторождении, что позволяет прогнозировать успешное выполнение плана в 6,3 млн тонн нефти в 2018 году".

В пресс-службе добавили, что для обеспечения своевременной транспортировки растущих объемов добываемого сырья по заказу компании началось строительство новейшего ледокольного флота. "На Выборгском судостроительном заводе завершается строительство двух многофункциональных судов - "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий". Они будут ходить под российским флагом и сопровождать танкеры в экстремальных ледовых условиях Обской губы", - уточнили в компании.

"Ворота Арктики"

"Ворота Арктики" - первый круглогодичный арктический терминал, построенный в акватории Обской губы в районе Мыса Каменного на Ямале для обеспечения транспортировки нефти морем, в том числе в экстремальных природно-климатических условиях. Речь идет о танкерной отправке нефти с Новопортовского месторождения, которое разрабатывает дочерняя компания "Газпром нефть".

Новопортовское - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа. Его извлекаемые запасы превышают 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа.

Месторождение расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры - в 250 км к северу от города Надым и в 30 км от побережья Обской губы. Новый сорт нефти, получивший название Novy Port, по своим свойствам относится к категории средней плотности. При этом он содержит меньше серы, чем российская смесь Urals.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ведомости": прогноз МЭР предполагает почти нулевой рост пенсий до 2035 года
2
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
3
СМИ: в Кабуле при взрыве в посольском квартале погибли десятки человек
4
Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве
5
AFP: в Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за "лайк" в Facebook
6
"Газпром" получил от Минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама