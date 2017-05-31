В Китае появится первый специальный поезд метро для эксплуатации в горной местности

Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню без табака. ВидеотрансляцияОбщество 31 мая, 11:13
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин выкуривает пачку сигарет в деньОбщество 31 мая, 11:00
Выскочки из Лейпцига и прощание с легендами: яркие итоги футбольного сезона в ЕвропеСпорт 31 мая, 11:00
Карякин проведет сеанс одновременной игры для участников ПМЭФ-2017Спорт 31 мая, 10:57
Развод конных и пеших караулов в Кремле не состоится 3 июняОбщество 31 мая, 10:54
Авиакомпания "Аврора" будет осуществлять авиарейсы между южными Курилами и ЯпониейТранспорт 31 мая, 10:50
Сбербанк предоставил кредит на 4,2 млрд руб. на новый терминал в аэропорту КрасноярскаТранспорт 31 мая, 10:45
СМИ: КНДР готова к испытанию межконтинентальной ракетыМеждународная панорама 31 мая, 10:38
Авиация совершила более 200 вылетов в борьбе с шелкопрядом в Красноярском краеСибирь 31 мая, 10:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ШАНХАЙ, 31 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Семейство поездов китайского метрополитена пополнилось новым составом, который разработан специально для эксплуатации в условиях горной местности. Как сообщает в среду шанхайский информационный портал "Пэнпай", первый такой поезд в ближайшие несколько дней будет доставлен в город Чунцин (юго-западная провинция Сычуань) для прохождения испытаний на одной из веток местной подземки.
Разработанный компанией "Чжунчэсыфан" поезд относится к типу As - с максимальной шириной вагона не более трех метров. Состав был разработан специально для горной местности, где необходима увеличенная тяга и меньший радиус поворота. Максимальная скорость такого состава составляет порядка 100 км/ч. Поезд состоит из шести-восьми вагонов и может перевозить от 2322 до 2716 пассажиров.
В материале портала подчеркивается, что это первый в Китае поезд для метрополитена, который спроектирован специально для городов с горным рельефом местности. Его конструкция, по утверждению разработчиков позволяет снизить стоимость эксплуатации, а также повысить безопасность перевозки пассажиров.
В ближайшее время начнутся испытания поезда на 5-й ветке метрополитена в Чунцине. Компания "Чжунчэсыфан" объявила о планах подготовить для его подземки 39 таких составов.