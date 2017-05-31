Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Опора России" предложила зарубежным предпринимателям использовать "Бизнес-навигатор МСП"

Экономика и бизнес Транспорт
31 мая, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущен 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложила итальянским и другим зарубежным предпринимателям, локализованным в России, для дальнейшего развития и налаживания связей с местным малым бизнесом использовать электронную систему "Бизнес-навигатор". Такое предложение озвучила вице-президент организации Марина Блудян на круглом столе, посвященном взаимодействию малых российских и итальянский компаний в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).

"Бизнес-навигатор" был создан и запущен год назад корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), с его помощью начинающие и действующие предприниматели могут узнать о мерах господдержки, имеющихся закупках, выставить объявления о своей компании, разместить прайс-листы своей продукции, воспользоваться льготным кредитным финансированием и так далее.

"Есть система "Бизнес-навигатор", если вы (зарубежные компании в России - прим. ТАСС) на ней зарегистрируетесь, то сможете иметь доступ к российским компаниям и налаживать с ними связи, информируя о своих услугах" , - сказала она.

Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущен 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Ресурс охватывает 169 крупных городов, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес-планов. Одной из базовых функцией портала является предоставление доступа в режиме "одного окна" к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в РФ. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры государств, министры, руководители российских и иностранных компаний встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией и рынками развивающихся стран. В текущем году ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: премьеру, экс-премьеру и спикеру парламента Черногории запрещен въезд в РФ
2
Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в Москве
3
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
4
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
5
Путин снял часть экономических ограничений в отношении Турции
6
Сергей Собянин: выход из программы реновации открыт
7
МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в регионе
Темы дня
Загрузка...
Реклама