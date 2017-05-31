"Опора России" предложила зарубежным предпринимателям использовать "Бизнес-навигатор МСП"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложила итальянским и другим зарубежным предпринимателям, локализованным в России, для дальнейшего развития и налаживания связей с местным малым бизнесом использовать электронную систему "Бизнес-навигатор". Такое предложение озвучила вице-президент организации Марина Блудян на круглом столе, посвященном взаимодействию малых российских и итальянский компаний в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).
"Бизнес-навигатор" был создан и запущен год назад корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), с его помощью начинающие и действующие предприниматели могут узнать о мерах господдержки, имеющихся закупках, выставить объявления о своей компании, разместить прайс-листы своей продукции, воспользоваться льготным кредитным финансированием и так далее.
"Есть система "Бизнес-навигатор", если вы (зарубежные компании в России - прим. ТАСС) на ней зарегистрируетесь, то сможете иметь доступ к российским компаниям и налаживать с ними связи, информируя о своих услугах" , - сказала она.
Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущен 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Ресурс охватывает 169 крупных городов, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес-планов. Одной из базовых функцией портала является предоставление доступа в режиме "одного окна" к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в РФ. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры государств, министры, руководители российских и иностранных компаний встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией и рынками развивающихся стран. В текущем году ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня.