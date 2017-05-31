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Россия и Германия могут возобновить паромные перевозки по маршруту Усть-Луга - Засниц

Экономика и бизнес Транспорт
31 мая, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

В начале 2000-х годов была организована паромная линия из Усть-Луга - Балтийск - Засниц, но спустя несколько лет сообщение было прервано из-за малой загрузки паромов

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© ТАСС/пресс-служба Усть-Лужского филиала ФГУП "Росморпорт"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министры транспорта РФ и Германии обсудили возобновление паромного сообщения по маршруту Усть-Луга - Засниц. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ по итогам встречи министра транспорта России Максима Соколова и федерального министра транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Александра Добриндта.

На встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов российско-германского сотрудничества в области транспорта. "Транспорт - сфера услуг. Поэтому снижение товарооборота между нашими странами не могло не сказаться на перевозках. Отрадно, что статистика первого квартала этого года зафиксировала положительную динамику", - сказал Соколов, слова которого приводятся в сообщении.

Он предложил немецкому коллеге подумать над вопросами расширения географии полетов авиакомпаний двух стран, а также о возобновлении паромного сообщения по маршруту Усть- Луга - Засниц.

В свою очередь, Добриндт также высказал пожелание о возобновлении паромного сообщения.

В начале 2000-х годов была организована паромная линия Усть-Луга - Балтийск - Засниц. Однако спустя несколько лет паромное сообщение между Калининградской областью и Германией было прервано из-за малой загрузки паромов.

В ноябре 2016 г. вопрос увеличения количества паромных грузоперевозок в Европу обсуждался представителями руководства Минтранса и одной из крупнейших в мире паромных компаний - датской DFDS. Предполагалось, что это позволит отказаться от транзитных перевозок грузов автотранспортом через Польшу, с которой ранее возникли сложности по обмену разрешениями на проезд по ее территории.

По данным Минтранса РФ, автомобильные грузоперевозки из России в Европу, в частности, в Германию, осуществляются и с помощью паромных линий. На встрече замминистра транспорта РФ Николая Асаула и руководства DFDS обсуждался проект меморандума, согласно которому российские перевозчики смогут доставлять товары в обход Польши, тем самым, исключая временные потери на дорогу по суше и необходимость в получении транзитных разрешений.

Представители DFDS выразили готовность обеспечить паромную линию необходимым количеством грузовых паромов для удовлетворения спроса грузоперевозчиков, работающих в Европе. При этом объем грузопотока в Европу достаточно большой, поэтому экономия времени на перевозках сыграет существенную роль в дальнейшем развитии двухсторонних торговых отношений РФ и стран Евросоюза, отмечается в сообщении Минтранса.

Кроме того, доставка товаров паромами выгодна автоперевозчикам и по другим статьям расходов: экономия топлива и экономия на дорожных сборах, например, за проезд по платным дорогам.

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