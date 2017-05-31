Концессионера строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске определят 7 августа

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Концессионер строительства нового моста через реку Обь в Новосибирске окончательно определится 7 августа. Проект стоимостью более 40 млрд рублей был поддержан во вторник правительственной комиссией под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича.

"7 августа итоги подведем на выбор концессионера", - сообщил в среду журналистам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков.

По его словам, само концессионное соглашение было изменено, постановление об этом будет опубликовано 6-7 июня. "Изменятся цифры, уменьшится сумма минимально гарантированного дохода. Она составит 48 млрд рублей (ранее 49 млрд рублей - прим. ТАСС)", - сказал Раков.

На сегодняшний день стоимость проекта определена в размере 40,6 млрд рублей с учетом НДС и дохода концессионера. На строительно-монтажные работы заложено 30,5 млрд рублей без НДС. Стоимость подготовительных работ - 3,8 млрд рублей - будет оплачена из бюджета региона. Под снос в месте строительства попадает 360 объектов, 81 из них - жилые здания.

Проезд по мосту, как и планировалось, будет платным. По информации Ракова, транспортные средства разделят на четыре категории: от 100 до 300 рублей.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область получит федеральный грант в размере около 26 млрд рублей (около 75% стоимости моста). Такое решение было принято на прошедшем 30 мая в Москве заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича. По данным министра экономического развития области Ольги Молчановой, первый транш в размере 370 млн рублей поступит в регион уже в этом году.

Проект четвертого моста

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега, он позволит значительно разгрузить существующие переправы. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы "Байкал", Чуйский тракт и "Сибирь".

Длина шестиполосного моста составит 1,5 км, он будет платным - ранее называлась сумма в 150 рублей за проезд по нему легкового автомобиля. На левом берегу разместят пункт взимания платы. Общая стоимость строительно-монтажных работ проекта на третий квартал 2015 года оценивалась в 35 млрд рублей, и предполагалось, что строиться мост будет на условиях ГЧП, а деньги инвестор вернет за счет платного проезда. Позднее региональные власти сообщили, что как минимум около двух третей стоимости моста должен покрыть федеральный грант, иначе проект реализован не будет.

Ранее региональные власти провели предварительный конкурс для инвесторов. Документы на него подали новосибирское ООО "Сибирская концессионная компания", московские ООО "Новосибирская концессионная компания" и ООО "Северо-восточная магистраль". Конкурсная комиссия одобрила все три заявки.

Критика моста

Проект вызвал критику со стороны транспортных экспертов, которые отметили, что именно в этом месте мост не нужен - его логично было бы разместить выше по течению Оби, в районе поселка Матвеевка, или ниже, в районе Заельцовского парка. Кроме того, эксперты усомнились, что платный мост будет пользоваться спросом, а значит, всех транспортных проблем не решит.

Сомнения вызвала и экономическая модель проекта. Депутаты Заксобрания региона указали на то, что она создана из расчета потока в 80 тыс. машин в сутки, в то время как построенный в 2014 году Бугринский мост в сутки пропускает всего 30 тыс. автомобилей. В то же время в первом варианте концессионного соглашения власти региона гарантировали концессионеру доход в 90 млрд рублей, и, если мост не будет окупаться, эти деньги область будет выплачивать из бюджета. В Заксобрание даже вносилось предложение о соответствующем референдуме, однако депутаты его отвергли.

Позднее власти изменили условия концессии, гарантировав инвестору доход в 49 млрд рублей за 25 лет, пять из которых мост будет строиться. Однако депутаты все еще считают проект рискованным, выступая с его критикой. Сомнения у них вызывает и то, что, согласно проекту, региональный бюджет должен будет софинансировать его на сумму около 4 млрд рублей. По мнению парламентариев, найти такие деньги в бюджете будет сложно.