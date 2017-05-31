"Русская тройка" выплатит дивиденды в размере 105,9 руб. на одну акцию

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. АО "Русская тройка" выплатит дивиденды в размере 105,9 рублей на одну акцию из нераспределенной прибыли прошлых периодов. Такое решение было принято на годовом собрании акционеров общества, сообщает пресс-служба компании.

Чистая прибыль "Русской тройки" за 2016 год составила 23,2 млн рублей против чистого убытка 95 млн рублей годом ранее. По итогам 2014 года чистая прибыль компании была 110,1 млн рублей и не распределялась.

"Нераспределенная чистая прибыль составила 33,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Помимо прочего, на собрании были утверждены годовой отчет компании за 2016 год, бухгалтерская отчетность, состав ревизионной комиссии, аудитор общества, а также был избран совет директоров.

АО "Русская тройка" - первый российский линейный железнодорожный оператор. Акционеры компании: ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (50%), ОАО "РЖД" (25% +1 акция), НПФ "Благосостояние" (25%-1 акция). Уставный капитал составляет 944 млн рублей.

Компания создана в 2004 г. Парк подвижного состава в управлении 1 638 платформ. Объем перевозок в 2016 г. составил 115,54 тыс. TEU.