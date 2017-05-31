Первые контейнеры COSCO прибыли в порт Бронка

Рост погрузки нефти и нефтепродуктов на сети РЖД в апреле составил 5% - до 19,3 млн тоннТранспорт 31 мая, 15:42
Фильм "Нелюбовь" Звягинцева выйдет в прокат во всех странах мираКультура 31 мая, 15:40
Минюст предоставит ЕСПЧ дополнительные аргументы по делу "Навальный против России"Политика 31 мая, 15:32
Путин посетил старообрядческий Рогожский духовный центр в МосквеОбщество 31 мая, 15:22
Дзюба заявил, что не претендует на роль лидера в сборной России по футболуСпорт 31 мая, 15:20
Три "атомных" города на Урале получили 900 млн рублей на благоустройствоНовости Урала 31 мая, 15:18
Вадим Федоров: вектор нашей работы - изменить культуру потребления электроэнергииНовости партнеров 31 мая, 15:15
Судно экспедиции "Байкал - Аляска" вышло в открытый БайкалСибирь 31 мая, 15:15
Дзюба заявил, что ему не потребуется операция на коленеСпорт 31 мая, 15:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Первые контейнеры COSCO Shipping Lines прибыли в порт Бронка (Большой Порт Санкт-Петербург), сообщается на сайте ООО "Феникс" (оператор ММПК "Бронка").
"Таким образом COSCO Shipping Lines соединила порт Бронка со своими узловыми терминалами в Антверпене и Роттердаме еженедельным сервисом совместно с партнером по Ocean Alliance - компанией CMA CGM (Антверпен - Роттердам - Санкт-Петербург - Котка)", - говорится в сообщении.
Многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка" возводится в черте Большого морского порта Санкт-Петербург. За частные средства планируется построить шесть причалов общей перевалочной мощностью 1,9 млн стандартных контейнеров в год и 260 тыс. единиц колесной техники.