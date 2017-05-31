Первые контейнеры COSCO прибыли в порт Бронка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Первые контейнеры COSCO Shipping Lines прибыли в порт Бронка (Большой Порт Санкт-Петербург), сообщается на сайте ООО "Феникс" (оператор ММПК "Бронка").

"Таким образом COSCO Shipping Lines соединила порт Бронка со своими узловыми терминалами в Антверпене и Роттердаме еженедельным сервисом совместно с партнером по Ocean Alliance - компанией CMA CGM (Антверпен - Роттердам - Санкт-Петербург - Котка)", - говорится в сообщении.

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка" возводится в черте Большого морского порта Санкт-Петербург. За частные средства планируется построить шесть причалов общей перевалочной мощностью 1,9 млн стандартных контейнеров в год и 260 тыс. единиц колесной техники.