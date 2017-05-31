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СМИ: China Railway Construction Corporation проявила интерес к трансбалтийской Rail Baltic

Экономика и бизнес Транспорт
31 мая, 17:02 UTC+3

Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей должна соединить Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой

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ТАЛЛИН, 31 мая./ТАСС/. Государственная железнодорожная компании КНР China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) заинтересована в участии в крупных транспортных проектах Европейского Союза, в том числе в строительстве трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic. Об этом сообщил интернет-портал эстонского телевидения и радио ERR со ссылкой на информагентство BNS и руководителя регионального отделения китайской компании в странах Балтии Чая Чанфэня.

"Мы заинтересованы в развитии крупных проектов как с местными партнерами, так и с партнерами на уровне Европейского Союза, в том числе проекта Rail Baltic. Мы уже ведем переговоры с рядом потенциальных партнеров, но мы открыты для контактов со всеми заинтересованными в сотрудничестве", - приводятся в публикации его слова.

Китайский концерн в Эстонии заинтересован в участии в совместных проектах по развитию железных дорог, шоссейного сообщения, морских портов и проектов генерального строительства, в поиске действующих в этих сферах партнеров, отметил Чанфэнь.

Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. В дальнейшем запланировано продолжение маршрута до Венеции. Большую часть финансирования - около 85% - обещает выделить Еврокомиссия.

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