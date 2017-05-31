СМИ: China Railway Construction Corporation проявила интерес к трансбалтийской Rail Baltic

Президент Молдавии возложил вину за высылку молдавских дипломатов на правительствоМеждународная панорама 31 мая, 17:11
Петербургский международный экономический форум. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 17:06
Суд взыскал 2,2 млн рублей в пользу Дадина за незаконное уголовное преследованиеПроисшествия 31 мая, 16:56
Москва примет "Финал четырех" баскетбольной Евролиги-2019Спорт 31 мая, 16:54
Медведев: желание Ковальчука играть на ОИ является предпосылкой к контракту со СКАСпорт 31 мая, 16:53
История ПМЭФ. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 16:53
Александр Карелин презентовал спортивную программу ПМЭФ-2017Спорт 31 мая, 16:45
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон гратаПолитика 31 мая, 16:39
Крупнейшие сделки на ПМЭФ. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 16:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАЛЛИН, 31 мая./ТАСС/. Государственная железнодорожная компании КНР China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) заинтересована в участии в крупных транспортных проектах Европейского Союза, в том числе в строительстве трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic. Об этом сообщил интернет-портал эстонского телевидения и радио ERR со ссылкой на информагентство BNS и руководителя регионального отделения китайской компании в странах Балтии Чая Чанфэня.
"Мы заинтересованы в развитии крупных проектов как с местными партнерами, так и с партнерами на уровне Европейского Союза, в том числе проекта Rail Baltic. Мы уже ведем переговоры с рядом потенциальных партнеров, но мы открыты для контактов со всеми заинтересованными в сотрудничестве", - приводятся в публикации его слова.
Китайский концерн в Эстонии заинтересован в участии в совместных проектах по развитию железных дорог, шоссейного сообщения, морских портов и проектов генерального строительства, в поиске действующих в этих сферах партнеров, отметил Чанфэнь.
Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. В дальнейшем запланировано продолжение маршрута до Венеции. Большую часть финансирования - около 85% - обещает выделить Еврокомиссия.