Калужский ЛТЗ передал первый из 75 тепловозов на Кубу

КАЛУГА, 31 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Людиновский тепловозостроительный завод (ЛТЗ) Калужской области передал Кубе первый тепловоз серии ТГМ8КМ. Передача прошла в рамках заключенного ранее контракта с Союзом железных дорог Кубы, сообщает пресс-служба калужского предприятия.

"Первый тепловоз серии ТГМ8КМ, который был изготовлен в рамках контракта с Союзом железных дорог Кубы, передан заказчику", - сказали в пресс-службе.

Соглашение о сотрудничестве с Кубой было подписано еще в рамках Петербургского международного экономического форума 2016 года между Союзом железных дорог Кубы, ЭКСАР и компанией "Синара-Транспортные Машины" (СТМ). Оно касается относительно поставок локомотивов, рельсовых автобусов и оборудования для модернизации кубинских железных дорог. СТМ взял на себя обязательство в течение 2017-2021 годов обеспечить поставки на Кубу 75 маневровых локомотивов, осуществить капитальный ремонт тепловозов, ранее эксплуатируемых кубинскими железными дорогами, а также поставить запасные части и оборудование для модернизации депо в Гаване.

Сейчас в рамках продолжения сотрудничества с кубинской стороной подписан контракт на поставку рельсовых автобусов серии РА-26 на общую сумму 25 млн евро. Первые 80 машин будут поставлены на Кубу в течение 16 месяцев со дня подписания контракта, а прототип будет представлен заказчику уже в 2017 году. Модель рельсобуса РА-26, разработанная на заводе "Калугапутьмаш" и представляет собой классический автобус, поставленный на железнодорожный ход.

"Подписание контракта на производство рельсовых автобусов также будет способствовать развитию кубинского машиностроения, так как в планах СТМ локализовать производство этой техники на Кубе", - отметили в пресс- службе.

ЛТЗ входит в холдинг "Синара - транспортные машины". Предприятие специализируется на серийном выпуске маневровых тепловозов с гидро- и электропередачей.