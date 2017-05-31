Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Калужский ЛТЗ передал первый из 75 тепловозов на Кубу

Экономика и бизнес Транспорт
31 мая, 17:26 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Передача прошла в рамках заключенного ранее контракта с Союзом железных дорог Кубы

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛУГА, 31 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Людиновский тепловозостроительный завод (ЛТЗ) Калужской области передал Кубе первый тепловоз серии ТГМ8КМ. Передача прошла в рамках заключенного ранее контракта с Союзом железных дорог Кубы, сообщает пресс-служба калужского предприятия.

"Первый тепловоз серии ТГМ8КМ, который был изготовлен в рамках контракта с Союзом железных дорог Кубы, передан заказчику", - сказали в пресс-службе.

Соглашение о сотрудничестве с Кубой было подписано еще в рамках Петербургского международного экономического форума 2016 года между Союзом железных дорог Кубы, ЭКСАР и компанией "Синара-Транспортные Машины" (СТМ). Оно касается относительно поставок локомотивов, рельсовых автобусов и оборудования для модернизации кубинских железных дорог. СТМ взял на себя обязательство в течение 2017-2021 годов обеспечить поставки на Кубу 75 маневровых локомотивов, осуществить капитальный ремонт тепловозов, ранее эксплуатируемых кубинскими железными дорогами, а также поставить запасные части и оборудование для модернизации депо в Гаване.

Сейчас в рамках продолжения сотрудничества с кубинской стороной подписан контракт на поставку рельсовых автобусов серии РА-26 на общую сумму 25 млн евро. Первые 80 машин будут поставлены на Кубу в течение 16 месяцев со дня подписания контракта, а прототип будет представлен заказчику уже в 2017 году. Модель рельсобуса РА-26, разработанная на заводе "Калугапутьмаш" и представляет собой классический автобус, поставленный на железнодорожный ход.

"Подписание контракта на производство рельсовых автобусов также будет способствовать развитию кубинского машиностроения, так как в планах СТМ локализовать производство этой техники на Кубе", - отметили в пресс- службе.

ЛТЗ входит в холдинг "Синара - транспортные машины". Предприятие специализируется на серийном выпуске маневровых тепловозов с гидро- и электропередачей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова
2
Посольство РФ: попытки черногорских СМИ формировать черные списки недостоверны
3
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
4
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата
5
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
6
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
7
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
Темы дня
Загрузка...
Реклама