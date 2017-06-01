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Между Нижним Новгородом и Минском открылось регулярное авиасообщение

Экономика и бизнес Транспорт
1 июня, 10:26 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 31, мая. /ТАСС

Это первый регулярный рейс, связавший два города

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Первый рейс регулярного маршрута между Нижним Новгородом и Минском встретил в среду нижегородский аэропорт Стригино. О запуске регулярного авиасообщения с Белоруссией сообщила пресс-служба аэропорта.

"31 мая авиакомпания Belavia начала регулярную летную программу по маршруту Нижний Новгород - Минск - Нижний Новгород из международного аэропорта Стригино. Это первый регулярный рейс, связавший два города", - говорится в сообщении.

Сообщается, что рейсы из Минска в Нижний Новгород будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратный рейс из Нижнего Новгорода в Минск будет по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Время в полете составит около двух часов.

Ранее ТАСС сообщал, что в марте 2017 года все международные рейсы аэропорта Стригино переведены в новый терминал, оборудованный 17 стойками регистрации и другим современным оборудованием. Пропускная способность нового сооружения - 1,5 млн человек в год. Стоимость нового аэровокзального комплекса - более 4,5 млрд рублей.

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