Власти могут вновь докапитализировать ГТЛК для продолжения программы госзакупки вертолетов

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минпромторг намерен предложить правительству РФ вновь докапитализировать "Государственную транспортно-лизинговую компанию" (ГТЛК), чтобы продолжить практику по льготному обновлению вертолетного парка. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"В прошлом году были выделены из госбюджета средства для докапитализации ГТЛК на 3,8 млрд рублей, что позволило приобрести заказчикам около 30 вертолетов в льготный лизинг. Хотим то же самое предложить правительству сделать и в этом году, обеспечив таким образом задел по производству гражданских вертолетов на следующий год", - сказал он.