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СМИ: аэропортам придется платить компенсации владельцам близлежащей недвижимости

Экономика и бизнес Транспорт
1 июня, 10:15 UTC+3

Наибольшие риски эта инициатива несет для Домодедово и Шереметьево, но с убытками могут столкнуться все российские аэропорты

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Поправки, которые внес в Воздушный кодекс в Госдуму в конце марта руководитель аппарата правительства, вице-премьер Сергей Приходько, могут заставить аэропорты платить компенсации владельцам близлежащей недвижимости, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Законопроект - новая редакция уже принятых во втором чтении поправок, она должна заново рассматриваться во втором чтении, дата еще не назначена.

Согласно поправкам, операторы аэропортов должны подготовить новые проекты приаэродромных территорий и определить ограничения для использования этих земель. Затем проект должна утвердить Росавиация, но только после того, как получит заключение Роспотребнадзора (о воздействии на здоровье человека) и с учетом мнения муниципального образования - местные власти должны рассчитать размер ущерба, который понесут граждане и юридические лица в связи с тем, что на использование принадлежащих им объектов недвижимости налагаются ограничения, говорится в публикации. Ущерб возмещает оператор аэродрома.

Приаэродромная территория - земли в радиусе 30 км от аэродрома, строительство на них возможно по согласованию с Росавиацией.

Наибольшие риски эта инициатива несет для Домодедово и Шереметьево, но с убытками могут столкнуться все российские аэропорты, говорят топ-менеджеры двух других аэропортов.

Согласно письму директора казначейства аэропорта Шереметьево Федора Сытина для совещания у помощника президента Игоря Левитина, взыскание с аэропорта даже 1% стоимости жилых строений в радиусе 10 км приведет к убыткам в 6 млрд рублей и потребует увеличить аэропортовые сборы на 40%.

По словам юриста крупного аэропорта, в большинстве приаэродромных территорий санитарные зоны окончательно не установлены, из поправок следует, что после их установки большое количество жителей получат право на отселение за счет аэропорта, так как их здоровье подвергается вредному воздействию.

В конце апреля на совещании о поправках у вице-премьера Дмитрия Козака было отклонено предложение Минтранса исключить компенсации хотя бы для аэропортов, построенных до вступления их в силу, пишут "Ведомости" со ссылкой на протокол.

Указанное положение повлечет за собой удорожание авиаперевозок в целом, поскольку дополнительные затраты операторов приведут к повышению тарифов для авиакомпаний и, как следствие, - стоимости авиабилетов, говорит представитель Минтранса.

По словам источника, близкого к ведомству, второе чтение поправок возможно уже в ближайшее время.

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