Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погрузка на сети РЖД в мае выросла на 3,5% - до 106,5 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
1 июня, 10:46 UTC+3 МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Погрузка за январь-май 2017 года, по оперативным данным, составила 516,9 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в мае 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 3,5% и составила 106,5 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Грузооборот в мае 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% и достиг 209,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 6,5%, до 265,9 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-май 2017 года, по оперативным данным, составила 516,9 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, железными дорогами было погружено в январе - мае 2017 г. каменного угля - 149,3 млн тонн (+9,4% к январю - маю 2016 года), кокса - 4,7 млн тонн (+1,3%), нефти и нефтепродуктов - 99 млн тонн (+1,3%), руды железной и марганцевой - 45,2 млн тонн (1,1%), черных металлов - 29,8 млн тонн (-0,4%), лома черных металлов - 5,6 млн тонн (+7,4%), химических и минеральных удобрений - 23,8 млн тонн (+7%), цемента - 9,6 млн тонн (-1,5%), лесных грузов - 19,1 млн тонн (+4,3%), зерна - 8,1 млн тонн (+6,2%), строительных грузов - 52,6 млн тонн (-4,4%), руды цветной и серного сырья - 8,5 млн тонн (-1,4%), химикатов и соды - 11 млн тонн (+2,4%) и промышленного сырья и формовочных материалов - 14,6 млн тонн (+14,3%).

Грузооборот с начала 2017 года составил 1 трлн 022,6 млрд тарифных тонно-км (+7,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1 трлн 306,8 млрд тонно-км (+ 7,1%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,2-0,75 п.п.
2
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
3
Синоптики вновь обьявили штормовое предупреждение в Москве
4
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде
Темы дня
Загрузка...
Реклама