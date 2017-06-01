Погрузка на сети РЖД в мае выросла на 3,5% - до 106,5 млн тонн

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в мае 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 3,5% и составила 106,5 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Грузооборот в мае 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% и достиг 209,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 6,5%, до 265,9 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-май 2017 года, по оперативным данным, составила 516,9 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, железными дорогами было погружено в январе - мае 2017 г. каменного угля - 149,3 млн тонн (+9,4% к январю - маю 2016 года), кокса - 4,7 млн тонн (+1,3%), нефти и нефтепродуктов - 99 млн тонн (+1,3%), руды железной и марганцевой - 45,2 млн тонн (1,1%), черных металлов - 29,8 млн тонн (-0,4%), лома черных металлов - 5,6 млн тонн (+7,4%), химических и минеральных удобрений - 23,8 млн тонн (+7%), цемента - 9,6 млн тонн (-1,5%), лесных грузов - 19,1 млн тонн (+4,3%), зерна - 8,1 млн тонн (+6,2%), строительных грузов - 52,6 млн тонн (-4,4%), руды цветной и серного сырья - 8,5 млн тонн (-1,4%), химикатов и соды - 11 млн тонн (+2,4%) и промышленного сырья и формовочных материалов - 14,6 млн тонн (+14,3%).

Грузооборот с начала 2017 года составил 1 трлн 022,6 млрд тарифных тонно-км (+7,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1 трлн 306,8 млрд тонно-км (+ 7,1%).