СМИ: в России может быть создан еще один лоукостер

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские финансовые инвесторы рассматривают возможность создания в РФ новой авиакомпании-лоукостера с иностранным участием, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников на рынке.

Консультации шли с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками, в том числе с малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air, турецкой Pegasus и другими, в частности, обсуждалось создание СП, пишет издание. Также переговоры состоялись с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Источник "Ъ", близкий к ситуации, говорит, что фонд пока только был приглашен к участию и решений об инвестировании не принимал.

"Переговоры на начальном этапе, акционерные и юридические вопросы также в стадии проработки",- отметил один из собеседников газеты.

Согласно публикации, новый перевозчик, по-видимому, будет создаваться на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта. По данным "Ъ", участники проекта рассматривают организацию полетов лоукостера из крупных региональных аэропортов.

Переговоры о новом лоукостере идут на фоне резкого роста авиаперевозок в РФ, которые выросли в январе-апреле текущего года на 20,8%, до 27,1 млн человек.