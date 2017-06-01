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СМИ: новые требования к судовому топливу могут привести к росту тарифов на грузоперевозки

Экономика и бизнес Транспорт
1 июня, 10:39 UTC+3

Судовладельцам придется перейти на более высококачественное и дорогое топливо, инвестировать в снижающие выбросы системы или выбрать альтернативное топливо, пишут "Ведомости"

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. В попытке ограничить вредные выбросы Международная морская организация ООН (IMO) требует снизить содержание серы в судовом топливе до 0,5% с 2020 г. с нынешних 3,5%, что может иметь последствия для сектора морских перевозок, приведя к росту тарифов на грузоперевозки и цен на топливо, ударив по авиакомпаниям и автовладельцам, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Financial Times.

За оставшиеся 2,5 года судовладельцам придется перейти на более высококачественное и дорогое топливо, инвестировать в снижающие выбросы системы или выбрать альтернативное топливо, например, сжиженный природный газ (СПГ).

Согласно опросу UBS, три четверти из 51 респондента высказались за покупку топлива с меньшим содержанием серы. Однако любой из вариантов будет дорогостоящим. По некоторым оценкам, расходы судовладельцев вырастут до 85%.

"Это перевернет рынок", - приводится в публикации комментарий Хо Хуэй Мен из нефтетрейдерской компании Vitol.

На нефтяном рынке возникнет две проблемы. Во-первых, на судовое топливо с высоким содержанием серы спрос сократится примерно на 3 млн баррелей, отмечает Хо. Во-вторых, увеличение спроса на более экологичное топливо усугубит нехватку мощностей и приведет к росту цен на такие нефтепродукты, как дизельное и реактивное топливо, а также бензин.

По оценкам EnSys и Navigistics Consulting, изменение правил приведет к росту цен примерно $10-20 за баррель (или 11-23%) на все эти нефтепродукты по всему миру.

Сырьевые рынки - от нефти и угля до сахара - также могут столкнуться с ростом тарифов на грузоперевозки. Судоходная отрасль обеспечивает перевозку примерно 90% товаров. Согласно S&P Global Platts, на топливо приходится 70-80% от общих траспортных расходов. По оценкам Wood Mackenzie, затраты судоходных компаний на топливо вырастут более чем на 50%, до $174 млрд в 2020 г.

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