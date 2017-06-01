Lufthansa Group в летний период 2017 года увеличила частоту рейсов в РФ на 5%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Германский авиаконцерн Lufthansa Group в летний период 2017 года увеличил частоту рейсов в РФ на 5%, сообщил на встрече с журналистами генеральный директор группы в России, странах СНГ и Израиле Аксель Хилгерс.

"Основываясь на значительных показателях роста спроса со стороны российских путешественников в первые четыре месяца 2017 года, мы можем говорить о постепенном восстановлении рынка авиаперевозок России. Чтобы соответствовать растущему спросу на летний период, мы увеличили частоту выполнения рейсов авиакомпаний на 5%, а провозные мощности перевозчиков Lufthansa Group выросли на 12%", - сказал он.

В настоящее время авиакомпании группы Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines) выполняют 136 рейсов в неделю в направлении России (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар).

Lufthansa - один из крупнейших авиаперевозчиков Германии и всей Европы. Авиакомпания выполняет рейсы в 78 стран мира по более чем 200 направлениям. Чистая прибыль Lufthansa в 2016 году выросла на 4,6%, до 1,78 млрд евро, несмотря на 1,2-процентное снижение выручки, до 31,6 млрд евро, благодаря сокращению расходов.