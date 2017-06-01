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"Порт Высоцкий" в январе-мае увеличил перевалку угля на 19%, до 2,9 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
1 июня, 13:16 UTC+3

В мае 2017 года через Высоцкий угольный терминал отгружено 664,5 тыс. тонн угля

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© Юрий Белинский/ТАСС, архив

ВЫСОЦК, 1 июня. /ТАСС/. Стивидорная компания "Порт Высоцкий" (порт Высоцк, Ленобласть) в январе-маен 2017 года перевалила 2,92 млн тонн российского энергетического угля, что на 19% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

В мае 2017 года через Высоцкий угольный терминал отгружено 664,5 тыс. тонн угля.

Также в мае текущего года (с 24.05 на 25.05.2017) установлен лучший результат по суточной выгрузке - 367 вагонов с углем, отметили в компании.

ООО "Порт Высоцкий" образовано в 2004 году. Компания оказывает услуги в морском порту Высоцк (Ленинградская область). Специализируется на перевалке российского энергетического угля. Грузооборот компании в 2016 году составил 6,14 млн тонн (+8,2% к 2015 году).

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