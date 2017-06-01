Перевозки пассажиров на сети РЖД в мае 2017 г. выросли на 8%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. По оперативным данным, в мае 2017 г. на инфраструктуре ОАО "РЖД" перевезено 96,8 млн пассажиров, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба компании. Из них в пригородном сообщении отправлено 88,74 млн пассажиров (+8,6%), в дальнем следовании - 8,07 млн (+0,6%).

Пассажирооборот в мае 2017 г. составил 9,5 млрд пасс- км, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 2,85 млрд пасс-км (+0,5%), в дальнем следовании - 6,66 млрд пасс-км (-2,9%).

Всего за январь-май 2017 г. отправлено 430,4 млн пассажиров (+9,7% к январю-апрелю 2016 года), из них в дальнем следовании - 35,6 млн пассажиров (+0,3%), в пригородном сообщении - 394,8 млн (+10,6%).

Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" с начала 2017 г. снизился на 0,6% к уровню прошлого года и составил 40,8 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 12,2 млрд пасс-км (+3,6%), в дальнем следовании - 28,6 млрд пасс-км (-2,4%).

По Московскому центральному кольцу (МЦК) в январе-мае 2017 г. перевезено 40,9 млн пассажиров. В том числе в мае совершено более 8,9 млн поездок. Рекордное количество пассажиров на МЦК со дня его открытия (10 сентября 2016 года) зафиксировано 18 мая 2017 года - 379 тыс. человек.