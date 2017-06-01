Первая грузовая компания заинтересована в покупке доли РЖД в "Трансконтейнере"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. АО "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL Владимира Лисина) сохраняет интерес к покупке акций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в "Трансконтейнере", сообщил журналистам генеральный директор ПГК Олег Букин.

"У нас есть интерес акционера ПГК в покупке доле "Трансконтейнере". Он об этом заявлял. Есть интерес", - сказал он.