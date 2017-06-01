"Первая грузовая компания" в 2017 г. планирует приобрести 7 тыс. грузовых вагонов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. АО "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL Владимира Лисина) в 2017 году планирует приобрести 7 тыс. грузовых вагонов, сообщил журналистам генеральный директор ПГК Олег Букин.
"Мы планировали в этом году 7 тыс. (вагонов - прим. ТАСС) купить. Посмотрели на рынок, на обеспечение наших клиентов парком и приняли решение о приобретении 7 тыс.", - сказал Букин. Он уточнил, что привлечение дополнительных средств для этого компании не потребуется.
Ранее исполнительный директор ПГК Александр Сапронов говорил, что в I квартале 2017 г. компания приобретет у "Уралвагонзавода" 3 тыс. инновационных полувагонов. По его словам, по итогам текущего года ПГК может списать около 2-3 тыс. вагонов. В 2016 г. ПГК списала около 40 тыс. вагонов.
Запрет продления срока службы грузовых вагонов введен с 1 января 2016 г. Данная мера не касается специального железнодорожного подвижного состава, а также цистерн, рефрижераторных вагонов, вагонов-термосов, вагонов- ледников, служебно-технических дизель-электростанций, транспортеров, хопперов-цементовозов.
АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.