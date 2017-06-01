В Саудовской Аравии построят крупнейшую судостроительную верфь в Персидском заливе

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ДУБАЙ, 1 июня. /ТАСС/. Дубайская судостроительная компания Lamprell, специализирующаяся на обслуживании оффшорной индустрии, подписала соглашение с Saudi Aramco, национальной судоходной компанией Саудовской Аравии Bahri и Hyundai Heavy Industries Co. о совместной реализации проекта строительства крупнейшей на Ближнем Востоке судостроительной верфи, сообщает дубайская компания.
Верфь площадью 4,3 кв км будет расположена на побережье Рас-Аль-Хайра на востоке Саудовской Аравии. Запуск завода в эксплуатацию запланирован на 2019 год, выход на проектную мощностью - на 2022 год.
Проект предусматривает создание четырех производственных зон. Предполагается, что Lamprell станет техническим партнером в двух зонах, которые будут специализироваться на строительстве, обслуживании и ремонте буровых установок и коммерческих судов. Техническим партнером зон, предназначенных для строительства и ремонта судов снабжения и коммерческих судов, станет южнокорейская HHI.
Согласно заявлению Lamprell, инвестиции компании в проект составят до 140 млн долларов США, доля компании в проекте - 20%. Контролировать верфь будет Saudi Aramco с долей 50,1% акций и инвестирует в строительство до $350,7 млн, Bahri получит 19,9% и вложит в проект $139,3 млн, HHI - 10% и $70 млн, соответственно.
Договоренности предусматривают, что в первые десять лет работы верфи Saudi Arabian Oil Company разместит на ней заказ на поставку, по меньшей мере, 20 буровых установок, Bahri - 52 коммерческих судна.