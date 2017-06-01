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ГНКАР за 5 месяцев увеличила экспорт нефти через Новороссийск в 1,8 раза

Экономика и бизнес Транспорт
1 июня, 17:49 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева

В мае текущего года отгрузка азербайджанской нефти из Новороссийска составила 84,631 тыс. тонн

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БАКУ, 1 июня. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) в январе-мае 2017 года увеличила экспорт нефти через порт Новороссийск по сравнению с тем же периодом 2016 года в 1,8 раза - до 573,838 тыс. тонн. Об этом сообщили в четверг в ГНКАР.

За соответствующий период 2016 года ГНКАР экспортировала через российский порт, куда азербайджанская нефть поступает по трубопроводу Баку - Новороссийск, 319,499 тыс. тонн углеводородного сырья.

В мае текущего года отгрузка азербайджанской нефти из Новороссийска составила 84,631 тыс. тонн.

Согласованные между ГНКАР и российской "Транснефтью" объемы транспортировки азербайджанской нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск на 2017 год составляют 1,5 млн тонн. Из них на первый квартал года были заявлены 325 тыc. тонн.

В 2016 году ГНКАР транспортировала по трубопроводу Баку - Новороссийск 1,218 млн тонн нефти. Азербайджан транспортирует свою нефть по этому маршруту с 1997 года.

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