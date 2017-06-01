ГНКАР за 5 месяцев увеличила экспорт нефти через Новороссийск в 1,8 раза

Французское следствие не нашло признаков связи хакеров из РФ с кибератакой на штаб МакронаМеждународная панорама 1 июня, 18:59
РФ предоставит Индии кредит на $4,2 млрд на строительство энергоблоков АЭС "Куданкулам"Экономика и бизнес 1 июня, 18:57
Более 850 московских детей-льготников отправились 1 июня на отдых в лагеряОбщество 1 июня, 18:38
США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и три компании из РФМеждународная панорама 1 июня, 18:26
Диссовет Белгородского госуниверситета в начале июля рассмотрит диссертацию МединскогоНаука 1 июня, 18:22
Темури Кецбая стал новым главным тренером ФК "Оренбург"Спорт 1 июня, 18:21
Минтруд предлагает ввести страховку на уход в пожилом возрастеОбщество 1 июня, 18:20
Фигуристка Волосожар не исключает участия в декабрьском чемпионате РоссииСпорт 1 июня, 18:20
Ученые в третий раз "поймали" гравитационные волныНаука 1 июня, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАКУ, 1 июня. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) в январе-мае 2017 года увеличила экспорт нефти через порт Новороссийск по сравнению с тем же периодом 2016 года в 1,8 раза - до 573,838 тыс. тонн. Об этом сообщили в четверг в ГНКАР.
За соответствующий период 2016 года ГНКАР экспортировала через российский порт, куда азербайджанская нефть поступает по трубопроводу Баку - Новороссийск, 319,499 тыс. тонн углеводородного сырья.
В мае текущего года отгрузка азербайджанской нефти из Новороссийска составила 84,631 тыс. тонн.
Согласованные между ГНКАР и российской "Транснефтью" объемы транспортировки азербайджанской нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск на 2017 год составляют 1,5 млн тонн. Из них на первый квартал года были заявлены 325 тыc. тонн.
В 2016 году ГНКАР транспортировала по трубопроводу Баку - Новороссийск 1,218 млн тонн нефти. Азербайджан транспортирует свою нефть по этому маршруту с 1997 года.