СМИ: стивидоры увеличат мощности терминалов в портах Северо-Запада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Общая мощность контейнерных терминалов Балтийского бассейна - около 5 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), в 2016 году порты перевалили 2 млн TEU, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на экспертов отрасли.

Профицит мощностей в регионе превышает 50%, но при этом все крупные компании контейнерного рынка заявляют о расширении мощностей в сумме еще на 2 млн TEU.

Контейнерному терминалу Санкт-Петербург (КТСП, входит в UCL Holding) необходимы дополнительные площади и ресурсы: на 1 мая его свободная мощность составляла всего 9268 TEU в месяц. В 2016-2018 гг. в развитие планируется вложить $84,4 млн, поделился с газетой представитель UCL. Пропускная способность терминала к 2022 г. должна составить 1,2 млн TEU. Дополнительные инвестиции должны превысить $100 млн.

UCL Holding также планирует расширить мощности морского порта Санкт-Петербург.

"Петролеспорт" до 2024 г. планирует увеличить пропускную способность на 400 тыс. TEU, до 1,4 млн TEU. На это стивидор потратит 4,2 млрд рублей. Здесь появятся два причала общей протяженностью 365 м с тремя контейнерными перегружателями, складской комплекс площадью 235 тыс. кв. м и объекты инженерной инфраструктуры. Переориентация грузовых потоков из Финляндии и стран Балтии должна помочь загрузить порт, об этом говорил ранее директор по экономике и финансам "Петролеспорта" Станислав Медведев.

Порт Бронка планирует расширить свои мощности на 1,4 млн TEU, до 1,9 млн TEU не позднее 2025 г. Общие инвестиции в проект оцениваются в 59,5 млрд руб. В 2016 г. Бронка была загружена на 7% (36 тыс. TEU), отмечается в публикации.

Приморский УПК (на 100% принадлежит Рамису Дебердееву) собирается построить в порту Приморск перегрузочный терминал для перевалки минеральных удобрений. Планируется, что строительство начнется в 2019 году, первая очередь будет открыта в 2022 году, третья - в 2026 году. Инвестиции в проект оцениваются в 76,8 млрд руб.

По словам эксперта отрасли, профицит мощностей на Северо-Западе вырастет еще больше после запуска второй очереди терминала в порту Бронка. В свою очередь конкуренция на Балтике будет очень жесткой, уровень их загрузки обычными контейнерами едва ли будет превышать 50%.

Вся борьба развернется между игроками на внутреннем рынке, это будет распределение уже существующих потоков, подтверждает другой эксперт отрасли, собеседник "Ведомостей". "Рост внешней торговли не будет значительным", - подчеркивает он. Эксперт также отмечает, что есть некоторый резерв по автокомплектующим - на 100 тыс.-150 тыс. TEU в год.

Генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов выразил надежду, что улучшение портовых сервисов на побережье Балтийского моря может увеличить грузооборот портов за счет перехода с сухопутных погранпереходов.

Один из опрошенных экспертов "Ведомостей" связывает потенциал дополнительной загрузки мощностей с open top контейнерами. По его оценке, к 2025 г. перевалка таких контейнеров может приблизиться к 300 тыс. TEU.

Заместитель гендиректора ГК "Балтика-транс" Ирина Капитанова считает, что рост грузооборота возможен за счет увеличения экспорта, включая увеличение перевалки продуктов нефтехимической отрасли: есть существенный потенциал у контейнеризации жидких грузов. "Ужесточение на контейнерном рынке будет на руку частникам рынка грузоперевозок", - отмечает она.