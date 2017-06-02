ОТЛК и AsstrA-Associated Traffic заключили меморандум о взаимопонимании

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК) и холдинг AsstrA-Associated Traffic AG заключили меморандум о взаимопонимании по реализации совместных железнодорожных перевозок по маршруту Китай-Европа-Китай, сообщает пресс-служба ОТЛК.

Стороны договорились сотрудничать в развитии транзитного железнодорожного сервиса между Китаем и Европой через Казахстан, Россию и Республику Беларусь. Холдинг AsstrA отвечает за привлечение клиентов, интересующихся данным направлением, ОТЛК берет на себя ответственность за транспортировку железнодорожным транспортом.

"С 2008 года мы следили за развитием нового Шелкового пути, однако осуществляли только разовые отправки. Постоянный грузопоток на этом железнодорожном маршруте у нас возник с 2015 года, - говорит генеральный директор холдинга AsstrA-Associated Traffic AG Дмитрий Лагун. - Эффективность логистического провайдера во многом зависит от возможностей консолидации грузопотока и ускорения оборачиваемости товаров и активов. И для эффективной работы холдинга нам зачастую не хватает объединения железных дорог разных стран. Миссия ОТЛК заключается в усилении взаимодействия железнодорожных инфраструктур Казахстана, России и Республики Беларусь для обслуживания грузопотоков из Китая и Азии в Европу и обратно. Так что наши компании полноценно дополняют друг друга".

С начала года отправки контейнеров из Китая в Европу составили 23% от всех железнодорожных перевозок холдинга AsstrA. К маю 2018 года планируется увеличить отправки по этому маршруту на 20%. Такой рост прогнозируется в связи с тенденцией перехода от морского к железнодорожному транспорту.

"Мы ведем активную работу по продвижению сервисов между Китаем и Европой. В 2016 году нам удалось достичь лучшего объемного показателя за весь период развития транзитных контейнерных перевозок по сети железных дорог в евроазиатском сообщении: компания перевезла по территории Казахстана, России и Белоруссии свыше 100 тысяч TEU. В 2017 году мы планируем увеличить объем транзитных перевозок ещё на 40% по отношению к показателю 2016 года, - отмечает первый вице-президент АО "ОТЛК" Ержан Жакишев. - Сотрудничество с AsstrA позволит реализовать амбициозную задачу компании - стать главным сухопутным провайдером перевозок между Европой и Азией. Этого мы сможем добиться благодаря совместным действиям по обеспечению качественного сервиса и конкурентоспособных цен на услуги".

АО "ОТЛК" зарегистрирована 13 ноября 2014 года. Учредителями компании являются: ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "НК "Казакстан темiр жолы".

Компания осуществляет перевозки грузов в контейнерах в составе регулярных контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа по территориям стран ЕАЭС: Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь.

AsstrA-Associated Traffic AG - международный транспортно-логистический холдинг с головным офисом в Цюрихе (Швейцария). Компания представлена в 16 странах СНГ, Европы и Азии.

Холдинг AsstrA предлагает полный комплекс услуг, включающий организацию международных перевозок различными видами транспорта, импортно-экспортное сопровождение, страхование грузов, проектную логистику, а также торговые, складские и таможенные услуги.