Объем грузовых перевозок AirBridgeCargo в I квартале вырос на 17%, до 158 тыс. тонн

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Авиакомпания AirBridgeCargo (АВС) в январе-марте 2017 года перевезла 158 тыс. тонн грузов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

За первые три месяца также вырос коэффициент загрузки воздушных судов, достигнув уровня 70%.

В марте 2017 года парк самолетов ABC дополнился новым, десятым по счету, Boeing-747-8F, таким образом, флот компании вырос до 17 грузовых лайнеров семейства 747, что в свою очередь обеспечило рост количества рейсов в рамках маршрутной сети на 7%, отметили в компании.

Кроме того, решение ABC о дальнейшем развитии маршрутной сети в Азии на фоне общего увеличения спроса на данный вид услуг обеспечили рост операционных показателей: рост объема грузоперевозок в данном регионе составил 19%.

В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Токио, Сеул, Сингапур, Ханой, Тайбэй, Пномпень, Гонконг, Шанхай, Пекин, Чэнду, Чунцин и Чжэнчжоу. Полеты выполняются на Boeing 747-8F. Также с апреля 2017 года было открыто новое направление - рейсы в Тайбэй (Тайвань).

АВС в первом квартале 2017 года увеличила объем грузоперевозок из Европы на 22%, что обусловлено повышенным спросом на экспорт из данного региона. На остальных маршрутах, прежде всего на азиатском направлении, общий рост составил 24%.

Продолжают расти объемы перевозок в Северную Америку. На сегодняшний день авиакомпания выполняет порядка 30 рейсов в неделю по следующим направлениям: Атланта, Чикаго, Даллас, Хьюстон, Лос-Анджелес, Сиэтл и обратно.

Эксперты отмечают наиболее значительный рост спроса на перевозки в сегменте грузов, требующих особых условий транспортировки. Так, на 70% возросли перевозки для фармакологической индустрии, на 15% повысился спрос на доставку негабаритных грузов.

AirBridgeCargo - российская грузовая авиакомпания, входит в ГК "Волга-Днепр". Авиакомпания выполняет регулярные грузовые рейсы по маршрутам Европа - Россия - Азия -США-Ближний Восток на грузовых самолетах семейства Boeing 747 через хаб в аэропорту Шереметьево. В настоящее время флот ABC состоит из 17 самолетов типа Boeing 747. Грузооборот компании по итогам 2016 года составил 4,9 млрд т-км (+26,6% к аналогичному периоду 2015 года), перевозка грузов и почты - 501,3 тыс. тонн (-4,6%).